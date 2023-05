Tour final P2: Jemappes gagne le premier match de la triangulaire à Jumet

Les Jumétois poussaient tant et plus pour revenir dans le coup. Ils avaient à nouveau deux belles opportunités dont une tête du jeune Reynders. Mais le ballon ne voulait pas rentrer. Bodson sauvait un beau face-à-face, dans la foulée. Jumet a dû courber l’échine et devra aller chercher un résultat positif contre Naast, dimanche. "On a tout donné mais cela ne fut pas suffisant, explique Thomas Rizzo, le capitaine. On va essayer de gagner dimanche."

A Jemappes, on se félicitait de la victoire. "On a gagné le premier match", lance Sylvain Mathé Luvagho. "C'est une bonne chose. Le groupe a été solide, surtout défensivement. Il a également été efficace devant, contre un adversaire qui s'est bien battu. La route est encore longue. Mais c'est un premier pas vers la P1 qui l'objectif du club."