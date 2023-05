Plus les minutes passaient et plus le danger se précisait. C’était finalement juste après la demi-heure que ce qui était dans l’air se matérialisait : sur un corner joué rapidement par les deux frères Belasfar, Gilson, étrangement seul dans le rectangle, héritait du cuir et envoyait une frappe puissante sous la latte (0-1).

Les Bleus revenaient sur le terrain avec de meilleures intentions après la pause mais ne concrétisaient pas.

Plus on s’approchait du terme de cette rencontre et plus Flénu rééquilibrait à nouveau les débats. Sûrs de leur fait, les hommes de Philippe Venturoso se remettaient même à se projeter vers l’avant. Si Sergeant, du ventre, voyait le ballon frôler la latte d’Aerts, Samir Belasfar, lui, n’allait pas laisser passer sa chance. Au terme d’un solo de trente mètres au cours duquel il éliminait cinq hommes, le numéro 97 concluait d’une frappe croisée qui allait mourir au fond des filets. Un but maradonesque !

Flénu, plus réalise et solide, s'imposait donc et rejoignait la D3 ACFF. L'un des hommes du match, c'est Samir Belasfar qui a mystifié tout Geer pour signer le 0-2. "J'ai vu un trou, je m'y suis engoufré et je ne me suis pas posé de questions, narrait-il. C'est un but spécial qui fait beaucoup de bien car à ce moment-là, Geer revenait bien. Il nous a soulagés. Mais je pense que sur l'ensemble du match, il est plus que mérité et qu'on mérite notre montée. C'est magique ce qui se passe ici."

Véritable dépositaire du jeu, le meneur de jeu de 25 ans est un talent qui s'est perdu en chemin après Bruges, Cologne ou encore Tanger, où il fut pro. "Je n'ai pas encore fait une croix sur le foot professionnel. Mais pour la saison prochaine, j'ai donné ma parole à Flénu. Donc, je vais y rester. On va se faire plaisir en D3 ACFF."

Venturoso : "Folie"

Il était évidemment fier, le coach de Flénu Philippe Venturoso. "On a vécu une saison de folie, dit-il. Quand je suis arrivé, j’ai progressé au groupe qui ne manquait pas de qualité un système étonnant pour le surprendre. Il a mordu à l’hameçon et, de là, c’est parti. Oui, quelques cadres nous quittent mais ils ont marqué à jamais l’histoire du club et ils seront toujours associés à Flénu."