Malgré le manque d’enjeu, on a vécu une rencontre agréable à la Neuville. Les Carolos qui ont frappé deux fois sur les montants, se sont procuré autant d’occasions que les Borains qui faisaient preuve de plus de réalisme. Emmenés par un duo qui a encore soigné ses statistiques, Chevalier y allant d’un doublé pour atteindre la barre des trente buts, et distillant un 28e assist pour Lavie qui inscrivait son 17e but, les Verts s’imposaient pour remporter le titre symbolique de meilleure équipe du second tour.

guillement "77 points: un record historique pour le club."

”L’objectif était d’atteindre cette invincibilité sur cette fin de saison et 77 points qui est un record historique pour le club. On a formé une véritable équipe, on l’a encore vu sur la deuxième mi-temps, où j’ai fait cinq changements, tout le monde a participé et a été important. C’est l’aboutissement d’une saison de travail où les joueurs se sont donnés et y ont cru jusqu’au bout, même dans la difficulté à un moment donné. Le sportif c’est ça, toujours y croire et ne jamais renoncer. On a fait une remontée incroyable depuis janvier. C’est la performance de tout un club. Je voudrais féliciter les joueurs car ils sont sur le terrain et font le job, mon staff qui a adhéré et m’a suivi dans ma vision même un peu folle en décembre, et les dirigeants pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Sans oublier tous les bénévoles”, insistait Arnauld Mercier.

Si tout a été mis en œuvre pour offrir le titre de meilleur buteur à Teddy Chevalier, malgré son doublé, il est passé à côté pour un petit but. En effet, plus tard dans la soirée, Jérémy Perbet plantait un triplé pour le dépasser d’un petit but (31). Dommage ce penalty manqué à la 51e minute.