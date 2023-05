Chevalier trouvait l’ouverture sur pratiquement la seule occasion des siens. Après le repos, Chevalier était accroché dans le rectangle par Beng, l’arbitre n’hésitait pas et indiquait le point de penalty. L’attaquant visiteur voulait se faire justice, mais frappait sur le piquet.

Dans la foulée, Charleroi touchait pour la deuxième fois la barre via une tête de Dalle Molle. Mais, le duo aux statistiques affolantes, frappait une nouvelle fois, Chevalier (28e passe décisive) servant parfaitement Lavie (17e but) qui doublait la mise. En fin de rencontre, d’un tir à la retourne, Teddy Chevalier fixait les chiffres en inscrivant son trentième but de la saison. Suite à ce succès, le RFB est la meilleure équipe du second tour.