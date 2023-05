La reprise des entraînements est fixée au 3 juillet, tandis que les tests physiques débuteront une semaine plus tôt. Quant au mercato, il n’y a encore rien de précis actuellement.

"Il faut prendre le temps de la réflexion, écouter les dirigeants. Arriver en D1B, c’est un gros projet. L’idée est de s’y installer. Donc, il va falloir monter le niveau d’exigence pour être prêt dans cette étape là. On va s’entretenir et mesurer l’ambition des dirigeants, puis on s’adaptera. En ce qui me concerne, on va voir ensemble et discuter avec beaucoup de sérénité et de confiance pour la suite", précisait Arnauld Mercier.