Miraculé, Tom Cocqu a dirigé son premier match au RC Frameries : “Quelle émotion !”

Le RC Frameries a assuré sa place en D1 en battant Namur.

”Quelle émotion”, souffle celui qui est aussi permanent sportif du RCF. “C’est mon club de cœur et recevoir autant de responsabilité, c’est tellement spécial. Après la victoire contre Namur, je crois que j’ai pleuré une demi-heure, il y avait tellement d’émotions. Il fallait que ça sorte.”

Nommé après la fin de la saison régulière, suite à la décision de la direction de ne pas continuer avec Bonicel et le staff, l’ex-Diable Noir espère voir sa nouvelle carrière encore plus riche. “Et j’espère qu’elle sera plus longue que celle en tant que joueur”, rigole le fils de Frédéric, le directeur technique de Belgium Rugby. “J’ai été agréablement surpris de l’intensité aux entraînements pour préparer ce barrage car la décision de la direction n’avait pas été comprise par tous les joueurs. Namur n’a jamais rien lâché et il faudra compter sur eux en D2 mais je suis un éternel insatisfait. Offensivement, on a fait un bon match mais défensivement, c’était un peu moins bon. Je mettrai 5 pour le jeu sur le terrain et 10 pour l’état d’esprit. Quand je vois les 400-500 personnes qui sont venues nous encourager, c’est incroyable.”

Désormais, Tom Cocqu va se projeter sur la saison prochaine. “On doit voir objectif par objectif. Cette saison, on n’était pas loin du Top 6 même en terminant 9e. On doit valider d’abord le maintien et puis se fixer un autre objectif la saison prochaine”, détaille l’entraîneur de 26 ans qui a créé le centre de formation du club. “Je dois encore voir Vincent Bultez, le responsable sportif pour l’effectif, mais on doit se baser sur notre vivier et garder nos forces vives. Dimanche, on avait des U18 en première ligne.”