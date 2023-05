Noa Hadjit, vainqueur du prestigieux tournoi Boxam en Espagne, remporte une nouvelle médaille d’or : “J’ai signé ma meilleure performance en finale”

”Pour moi qui suis passé en seniors voici peu de temps, c’était une transition parfaite et une bonne opportunité dans l’optique des championnats d’Europe U22, un rendez-vous qui constitue mon grand objectif de l’année”, souligne Noa Hadjit.

Le Belge est sorti vainqueur de la compétition dans sa catégorie de poids. ©D.R.

Le citoyen de Colfontaine a remporté ses trois combats. Il a tout d’abord soigné son entrée contre l’Espagnol Juan del Barco, qu’il a battu aux points. “C’était un adversaire dangereux, avec du physique et une bonne puissance mais je savais que j’étais supérieur techniquement. Cela s’est confirmé dès le premier round et j’ai bien géré mon combat. Avec une victoire par décision unanime à la clé.”

Duel belgo-belge

En demi-finales, c’est un autre boxeur belge, Oussama Berkouat, que Noa Hadjit a battu. Un contexte forcément un peu particulier…

”C’est la première fois que cela m’arrive dans un tournoi international et c’est vrai que c’est spécial. On se connaît bien, on met régulièrement les gants ensemble et je m’étais encore entraîné avec lui la semaine précédente à Bruxelles, explique Noa. Cela fait du bien d’avoir un peu de concurrence nationale dans ma catégorie. Il m’a donné du fil à retordre, le combat était serré (Ndlr : décision partagée), mais j’avais l’avantage de l’expérience et de la technique. Je n’avais pas de doute quant au verdict des juges.”

Noa Hadjit a pris le meilleur sur Oussama Berkouat en demi-finale. ©D.R.

En finale, c’est un autre Espagnol, Didac Lopez Gomez, gaucher comme lui, qui se présentait face au Hennuyer.

”Il avait un profil différent des autres, très défensif et misant sur le contre, précise Noa Hadjit. On avait mis en place une bonne stratégie, à savoir le prendre à son propre jeu. Il s’est frustré dès le premier round, où je l’ai par ailleurs bien touché au point qu’il soit compté, et d’autres ouvertures se sont présentées dans les deux rounds suivants. Pour la petite histoire, il m’a même mordu au niveau des côtes lors d’un accrochage ! L’arbitre n’a rien vu mais cela n’a pas prêté à conséquence. C’était ma meilleure performance du tournoi et je suis content de l’avoir réalisée en finale, contre un Espagnol à domicile.”

Une nouvelle médaille d'or au bout du parcours. ©D.R.

”Avoir mon frère à mes côtés, c’est un plus."

S’il attend le feu vert médical suite à un petit problème au coude pour savoir s’il peut remonter sur le ring dès le 17 juin à Roosdaal, Noa Hadjit, qui ne disputera finalement pas les Jeux européens (”Ma catégorie n’existe plus aux Jeux olympiques et je suis un peu mal pris, entre les 71kg et les 81kg”), se sait sur la bonne voie en vue des championnats d’Europe. Avec désormais son frère Joachim comme entraîneur au quotidien, en plus du coach national Raffaele Bergamasco qu’il voit trois fois par semaine, le Colfontainois a trouvé de la stabilité.

”Avoir mon frère à mes côtés, c’est un plus, il me connaît par cœur ! lance Noa. On a fait une grosse préparation ensemble pour ce tournoi et on voit que cela a payé…”