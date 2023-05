Arnauld Mercier veut continuer aux Francs Borains : "Une envie commune de poursuivre"

"On s’est dit des choses, on a fait le point sur la saison et sur le futur. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons engagé comme projet avec les dirigeants depuis un moment, réagit Arnauld Mercier. Ils ont eu beaucoup de travail ces dernières semaines et il faut leur laisser le temps de finaliser certains dossiers, mais nous sommes sur la bonne voie et l’envie de poursuivre ensemble est là."

Le T1 est déjà en train de préparer la saison prochaine. "Nous échangeons au quotidien avec le président et nous avons bien entendu discuté du volet sportif, avec l’ambition d’améliorer le groupe par rapport au niveau auquel nous venons d’accéder. La volonté est de garder nos joueurs et de finaliser l’arrivée de certains profils. Les dirigeants y travaillent depuis un petit temps déjà et j’espère qu’ils parviendront à boucler les négociations. Si c’est le cas, nous devrions avoir de belles surprises. Ce rendez-vous était l’occasion de faire le point. Je n’avais pas à être rassuré puisque j’étais confiant eu égard à nos échanges précédents."

Mardi, joueurs et staff ont été reçus et mis à l’honneur à la commune pour cette montée en D1 B. Un moment de partage apprécié par tous les participants. Ils ont ensuite rallié le stade pour fêter une nouvelle fois la montée avec partenaires et supporters.