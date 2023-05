Cédric Roussel directeur sportif à Jemappes : "Un rôle élargi mais toujours proche du terrain"

Cédric, comment s’est concrétisée votre arrivée à Jemappes ?

"Mon départ de Mesvin en décembre a été un coup difficile à encaisser car je m’y étais beaucoup investi. La position au classement n’était pas mauvaise et je constate qu’elle est restée à peu près identique suite à mon départ. Le coup a donc été rude mais voilà. Début du deuxième tour, j’ai reçu quelques propositions pour reprendre des équipes mais je ne souhaitais pas le faire en cours de saison. J’avais plutôt envie de débuter une nouvelle saison avec un groupe. En cette fin de championnat, j’ai eu d’autres touches avant d’entrer en contacts avec Jemappes."

Pourquoi Jemappes, justement ?

"Je connais bien Orazio Russo et le club est ambitieux. J’y ai trouvé des personnes qui partagent une vision qui me plaît et dont la manière de travailler correspond à la mienne, autrement dit avec un certain professionnalisme. Alors oui, on est dans le foot provincial et j’ai pu observer ailleurs que quand vous avez une approche un peu plus pro, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je reste persuadé qu’il y a moyen de s’amuser tout en faisant les choses sérieusement. Maintenant, tout dépend des ambitions du club. A Jemappes, qui en plus monte en P1, il y en a. Je remercie d’ores et déjà les dirigeants de leur confiance. Je me réjouis d’ailleurs de voir que le foot dans la région se porte bien. Mons monte, Flénu et Jemappes aussi. C’est une belle saison pour le foot dans le Borinage. Et puis, à Jemappes, le challenge qui m’a été proposé me plaît beaucoup."

Quel sera votre rôle ?

"Il sera plus élargi, diversifié. Ça touche à tout ce que j’adore : pousser les jeunes vers le foot à onze puis vers les Premières, pouvoir m’impliquer dans des séances spécifiques pour les attaquants. Je vais suivre de nombreux matchs au sein du club et on m’a clairement signifié que je pourrai donner mon avis et apporter mon expérience pour renforcer ou améliorer certains aspects dans ce que j’observe. Je vais aussi pouvoir bénéficier des bonnes installations du club pour relancer mon académie pour attaquants avec Jean-Pierre La Placa et accueillir des jeunes de Jemappes mais aussi d’ailleurs. Ce projet avait été mis un peu entre parenthèses avec mes fonctions de T1, mais j’ai envie de le relancer."

Gardez-vous l’envie de redevenir T1 ?

"Avant tout, je souhaitais conserver une connexion avec le terrain et le rôle qui m’est proposé à Jemappes, avec l’organisation de séances spécifiques pour les attaquants de la P1, de la P4 et des jeunes qui sont juste en-dessous des équipes Premières, va dans ce sens. Amener ces jeunes vers l’équipe A, pouvoir tabler dans les années à venir sur des jeunes formés au club dans nos équipes seniors, voir des matchs, discuter avec les coachs du club : tout ça fait partie de l’aspect terrain qui me tient à cœur. Je vais parler avec les entraîneurs, réaliser en quelque sorte un audit pour définir une ligne de conduite. Ça me convient parfaitement. Maintenant, j’ai apprécié le rôle de T1. Quand je vois par exemple cinq gamins avec lesquels j’ai travaillé quand j’étais à l’Olympic intégrer l’équipe A en N1 en cette fin de saison, c’est une belle satisfaction. On verra donc dans le futur si j’ai une bonne opportunité."

Suivez-vous toujours le football en général ?

"Bien entendu. Je ne suis pas devant la télé tous les jours, mais je reste passionné. J’ai également toujours mon rôle d’ambassadeur au RAEC Mons, qui compte d’ailleurs me demander de m’impliquer encore plus dans cette mission. J’espère que ce club pourra vite retrouver le très haut niveau. Quant à moi, comme vous voyez, j’ai pas mal de projets."