Casque sur les oreilles, le Montois de 32 ans commentait le match aux côtés de Jean-Marc Streel. Ou plutôt, il audio-décrivait le match pour les malvoyants présents dans le stade. Cette passion, il l’a commencée il y a 6-7 ans en rejoignant la Fondation ASA (All Services Access).

”J’avais vu un reportage sur eux dans le cadre de la Coupe du monde 2014 et je suis alors rentré en contact avec eux”, se souvient-il. “J’ai toujours voulu travailler dans le foot. Je peux, grâce à eux, mêler foot et social. C’est vraiment enrichissant et génial. Parfois, on peut le faire pour une centaine de personnes au stade quand c’est pour les Diables. Le but est vraiment qu’ils puissent vivre l’expérience foot comme tout le monde avec le stade, la buvette et les commentaires. C’est important pour la sociabilisation.”

Depuis qu’il a commencé cette aventure, Johan Ximenes en a vu et audio-décrit des matchs. Charleroi et le Standard sont ses cadres de travail habituels mais il a aussi réalisé quelques beaux petits voyages avec ASA. Et toujours accompagnés des malvoyants.

”Tous les événements que j’ai couverts restent de magnifiques souvenirs mais je me souviens d’un voyage à Saint-Marin. En 2019, le pays organise avec l’Italie et la Croatie, l’Euro de jeunes et on est appelé par Saint-Marin. On se rend compte alors que ça se passe quelques mois avant un match de qualifications des Diables là-bas. On organise un déplacement avec une trentaine de déficients visuels. Sur place, notre car a été escorté par la police italienne une dizaine de minutes avant de se rendre compte que ce n’était pas les Diables ! On s’est mis sur le côté et le bus des Diables nous a dépassés en klaxonnant ! Quelle émotion pour nous et pour nos accompagnants ! Imaginez-vous le bus des Diables qui klaxonne pour eux ! C’est magique ! Plus que l’événement en tant que tel, permettre à ces gens de vivre le match comme nous, c’est finalement ça mon plus beau souvenir.”

”On découpe le terrain en 4”

Chaque mois, Johan Ximenes ne chôme pas. Il commente plusieurs matchs par mois et ASA ne s’arrête pas qu’au foot. Le basket ou encore de la plongée sous-marine ont déjà été à leur planning. À chaque fois, la même ligne directrice : “Il faut décrire le plus possible. Ce n’est pas seulement de la radio. En audiodescription, il faut aller jusqu’à décrire les joueurs, même la sensation du ballon. On apporte beaucoup plus de détails pour faire vivre l’émotion. Et surtout, il faut parler le plus possible, il ne faut pas de blanc sinon la personne, même si elle est dans le stade, va décrocher.” Et surtout, il y a des codes. “Nous, on découpe le terrain en quatre zones ABCD et on va dans le sens des aiguilles d’une montre. Ce sont des repères spatiotemporels qui sont importants. À l’AC Milan, ils utilisent des couleurs”, explique celui qui est aussi formateur. “On collabore pour la branche sociale de l’UEFA et on a déjà formé pas mal de clubs.”