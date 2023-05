”Les combats et les oppositions étaient de qualités, précise Ali Baghouz. C’était le niveau élites amateurs. Le public était ravi et les sponsors aussi.”

Sold out rapidement, l’Ultimate Boxing a surtout permis aux sept poulains du Ghlinois (Baghouz Boxing Mons à Jemappes) de se mettre en lumière. Le club a terminé la soirée avec deux victoires, deux nuls et trois défaites.

”Je suis super content de mes élèves, s’enthousiasme-t-il. Après les prestations, les sensations étaient positives. En dehors du verdict final, l’objectif était surtout qu’ils prennent de l’expérience et qu’ils puissent faire une belle prestation devant le public. Si je dois en épingler un, je dirai Najib El Amri. C’était son 15e combat et il s’en est sorti avec un nul. Il n’avait plus boxé depuis un an suite à une blessure à l’épaule et il m’a plutôt épaté. Il avait mal entamé le combat mais il est revenu dans la course et il a mis le public en ébullition. C’était assez serré, c’était coup pour coup avec un nul à la fin. Dans sa catégorie, -75kg, la concurrence est rude. À 21 ans, il doit pouvoir faire sa place.”

Cette quatrième édition passée, Ali Baghouz va commencer tout doucement à se plancher sur le 5e Ultimate Boxing Mons, prévu en janvier. Toujours dans cette salle ? Samedi, 600 personnes avaient pu y prendre place mais le Montois aimerait pouvoir de nouveau gonfler le public à l’avenir.

”J’ai déjà organisé à l’Espace Magnum un gala avec 1500 personnes mais ça demande plus de temps, plus de communication et évidemment un budget plus conséquent. On aimerait rester dans le grand Mons. Mon objectif ? La Mons Arena. Elle a déjà accueilli du MMA. C’est atteignable dans un avenir plus ou moins proche.”

D’ici-là, Baghouz et ses poulains vont préparer d’autres échéances cette année. “On suit le calendrier en Belgique et dès qu’on peut, on les met sur un plateau. En septembre, on ira au Championnat de Belgique.”