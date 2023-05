Fin de l’ASBL, recherche d’un nouveau directeur général et arrivée d’investisseurs : les Francs Borains accélèrent leur entrée dans le foot pro

Dans ce sens, plusieurs changements sont à l’ordre du jour. Fini notamment le statut d’ASBL, le RFB devient une société commerciale. Et pour une bonne raison : le club est en contact avec des investisseurs belges et étrangers pour consolider la structure administrative et financière; et la direction veut ouvrir le capital. Ce que le statut d’ASBL ne permet pas.

”Mais je rassure tout le monde, le club n’est pas à vendre”, répond tout de suite le président Georges-Louis Bouchez.

Pour assurer sa survie et ne pas se brûler les ailes à l’échelon supérieur, le club est conscient qu’il doit évoluer.

”Nous savons que nous devons tripler le budget (3-3,5 millions) pour la saison prochaine. Notre but n’est pas de devenir un club satellite exclusif d’un autre club ou de ne dépendre que d’une personne qui va claquer dix millions par an, continue le président. On est vraiment dans la recherche d’un actionnariat diversifié et varié avec des montants partagés, raisonnés qui permettent à des partenaires d’avoir des retours sans prendre trop de risques. L’idéal serait des actionnaires historiques car on veut que tout le monde nous suive dans cette aventure, des nouveaux qui amènent de la solidité pour nous faire grandir. Il restera important pour nous de conserver cet ancrage local. Sinon, à quoi bon avoir fait monter Boussu ? Les modèles de Charleroi et de Lens en Ligue 1 sont vraiment intéressants pour nous : une gestion intelligente, toujours l’âme locale et des partenaires locaux.”

Si, pour l’instant, aucun nom n’a filtré sur les futurs actionnaires, investisseurs, le président sait surtout que le club doit se renforcer notamment en interne. L’équipe était déjà réduite et elle l’est encore plus après le départ du directeur général. Nommé il y a deux ans, Roy Lowy ne sera pas de l’aventure en D1B. Le président ne s’est pas épanché sur ce départ mais précise les profils recherchés : “On doit recruter pour l’administratif, pour le financier, pour l’aspect technique du club. Pour la direction générale, l’idéal serait le dynamisme de la jeunesse couplé à l’expérience et la connaissance de ce milieu. Il faut évidemment des compétences administratives mais aussi commerciales, juridiques supplémentaires… Le profil est assez ouvert.”