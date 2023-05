Le passage des Francs Borains en D1B aura un impact sur le contingent jeunes: "Dommage mais c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer"

"Des modifications dans les catégories vont nous obliger à réduire nos équipes", commence Olivier Macken, directeur de l’école des jeunes. "Par exemple, pour une catégorie, on va désormais avoir plus de 70 jeunes car on ne pourra plus avoir qu’une équipe. On va donc connaître pas mal de départs."

Le club est conscient de ça mais "ne veut laisser personne sur le carreau, indique le président Georges-Louis Bouchez. On appelle aux clubs de la région pour créer des partenariats pour que tous les gamins puissent avoir un club."

L’idée pour le RFB serait alors de les prêter. "C’est dommage évidemment mais c’est une opportunité qu’on ne peut pas laisser passer", explique Macken.