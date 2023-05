Lilou Massart passe A2 et évoluera en Pro B française : "Je cherchais un club pour jouer plus haut"

"J’avais commencé l’année A5 et je ne me suis pas trop focalisée sur le classement. Maintenant, je suis très fière de passer A2 chez les adultes."

L’autre actualité de la pongiste tertroise, c’est bien entendu l’annonce de son transfert vers Lys-lez-Lannoy, en Pro B française. Elle va donc quitter Roncq. "Je jouais en N2 à Roncq avec l’ambition de monter en N1 dès le mois de décembre. Nous avons raté la montée de peu et ici, en deuxième partie de saison, nous avons encore fini à la deuxième place. Sur la saison, je n’ai perdu qu’un seul match."

Avec son entourage, Lilou Massart cherchait un autre défi dans un cercle plus huppé et elle a trouvé chaussure à son pied à Lys-lez-Lannoy. En termes de déplacement par rapport à son domicile, Lilou ne devra pas se farcir une trop longue route. "J’en ai pour 40-45 minutes. Je cherchais un club pour jouer plus haut. Je suis déjà allée une fois visiter les installations et faire connaissance avec les dirigeants. Je jouerai sans doute en position 2 ou 3 au sein d’une équipe assez jeune dans laquelle évolue la Belge Margo Degraef. Une Hongroise d’une vingtaine d’années va aussi arriver, m’a-t-on dit. Lys ambitionne de tenter la montée en Pro A dans les deux ans. C’est un beau challenge."

En attendant, Lilou s’envole ce jeudi pour l’open de Tchéquie. En juillet, elle prendra part à l’Euro U19 en Pologne et après des vacances bien méritées, elle participera à l’Euro pour adultes par équipes qui se déroulera du 10 au 17 septembre en Suède à Malmö.

Bref, un agenda quand même chargé. L’autre changement pour Lilou interviendra au niveau scolaire. "Je vais quitter Liège Atlas pour une école à Visé, afin notamment de me rapprocher du centre d’entraînement à Blégny."

"On essaie de trouver des solutions avec sa future école."

Des pourparlers ont lieu en ce moment avec son nouvel établissement, comme le confirme Sébastien, son papa. "Nous sommes occupés à évoquer les horaires, afin que Lilou ne perde pas de temps entre l’école et le centre de formation. Si elle a par exemple trop d’heures d’étude dans son horaire qui ne lui permettent pas d’aller s’entraîner, c’est embêtant. On essaie avec sa future école de trouver les meilleures solutions. Le club de Visé va aussi mettre une salle à notre disposition, ce qui est une très bonne chose."

En évoluant à Lys-lez-Lannoy, Lilou Massart, qui aura 16 ans en septembre, ne devra être présente que pour les matchs. Maintenant, elle est susceptible d’aller jouer en déplacement dans toute la France. "Je crois que les déplacements se feront essentiellement en TGV. Avec Roncq, il lui est déjà arrivé de faire les trajets en TGV, assure Sébastien. Il se fait qu’en Pro B française, les équipes sont pour la plupart issues de la partie nord de la France, ce qui n’est pas plus mal. Nous avions aussi des touches en Allemagne mais les trajets auraient été plus fastidieux. La Pro B, c’est vraiment très bien dans le cadre de son évolution."