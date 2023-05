Rénovation du Stade Vedette à Boussu ? “Certains dossiers dépendent aussi de l’avancée du projet Plopsa”, selon le président Georges-Louis Bouchez

À lire aussi

”Retracer la ligne, c’est quelque chose qui peut être fait demain, souligne Georges-Louis Bouchez, le président. Pour l’éclairage, le bon de commande a été signé le lendemain de la montée et il faut attendre que les marchandises arrivent. D’ici la fin juin, ça devrait être en ordre.”

La direction se montre rassurante et peut, de toute façon, compter sur le Canonnier de Mouscron au cas où. Mais la volonté du club est d’entamer le championnat à la maison dans un Stade Vedette qui reste toutefois vieillissant. Sans parler de rénovation, un rafraîchissement est dans les plans, sur le bureau d’une direction qui ne veut pas se jeter sans réflexion sur ce genre d’aménagements.

”Il est prévu de rafraîchir et d’embellir les vestiaires, de revoir le bardage, les panneaux mais pour le reste, nous attendons l’avancée du projet Plopsa à Boussu, à côté du Stade. Cette arrivée pourrait permettre de développer quelque chose de plus général et d’attractif avec terrains, piscines, bureaux partagés, salle de sport… Et ce projet peut avoir un impact sur nos terrains, parkings. Cette avancée peut déterminer beaucoup de choses pour nous. On ne sera peut-être pas les plus beaux tout de suite mais on reste en avance sur notre projet."