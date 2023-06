Futsal : Sainte-Odile Jeunes Dour est prête à écrire l’histoire

”Mais Molenbeek, c’est fort, il y a aussi du potentiel. Les Bruxellois ont disputé la finale de la Coupe de Belgique quand même. C’est d’ailleurs pour ça que le retour se tient si loin de l’aller”, explique Patrick Poli.

guillement "Vendredi, on peut mettre la cerise sur le gâteau."

Ce vendredi soir, à Elouges, le mentor de Sainte-Odile s’attend à une ambiance surchauffée. S’ils ont l’habitude de recevoir du monde, l’assistance sera gonflée par l’enjeu du match. Il faut dire qu’après le match aller, les troupes de SO Jeunes sont toujours bien encore dans le coup puisqu’elles n’ont été battues que d’un but (9-8). "Mais attention que si Molenbeek marque 9 buts, il faudra avoir un écart plus grand en notre faveur car en cas d’égalité, ce seront les buts à l’extérieur qui détermineront le champion. Il n’y a pas de troisième manche possible”, précise le pilier du club.

La défense sera donc l’une des clés mais pas seulement. “C’est l’une des moyennes d’âge la plus basse de la série. Il faudra peut-être tempérer la fougue des joueurs et peut-être qu’il manquera un peu d’expérience. Mais vu le résultat du match aller, tout reste possible. Pour moi, cela reste du 50-50. À l’aller, c’était un beau match, on avait bien entamé mais voilà.”

Avec un effectif composé quasiment que de joueurs de la région, Sainte-Odile Jeunes Dour réalise une saison presque parfaite avec une saison régulière terminée à la première place et des résultats à la hauteur de leurs rêves les plus fous. “On a connu aucune défaite au deuxième tour, se réjouit Patrick Poli. On a atteint les quarts en Coupe et on a été éliminé à la différence de buts. Ce qu’on ne veut plus vivre. Depuis, on a bien progressé. Au départ, on voulait juste se qualifier pour les playoffs mais l’appétit vient en mangeant. Ce vendredi, on peut mettre la cerise sur le gâteau avec ce tout premier titre qui nous tend les bras.”