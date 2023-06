Le grand avant-centre était arrivé, de l’Olympic en N1, en prêt cet hiver et avait rapidement trouvé ses marques. À 25 ans, il va donc poursuivre sa carrière au Tondreau.

”Notre attaquant longiligne a fait état de sa puissance et de ses dribbles endiablés en D3 ACFF. Sa profonde gentillesse et sa joie de vivre sont également très importantes dans le vestiaire. Courtisé, Jérémy a décidé d’aider le RAEC Mons à viser le haut de tableau. Merci l’Olympic de Charleroi et Mohamed Dahmane pour la parfaite collaboration dans ce transfert ! Félicitations Jérémy !”, indique le club.

Prêté cet hiver par l'Olympic, Jérémy Kumbi reste au RAEC Mons. ©RAEC Mons