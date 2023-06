Futsal Sainte-Odile Jeunes Dour champion de Belgique à la Ligue : “Quel bonheur” (VIDEOS)

Et pourtant, devant plusieurs centaines de supporters, ils ont eu fort à faire face à des Bruxellois qui avaient pris la main à 1-2 et 2-3 mais il était dit que c’était la saison du Borinage et la mainmise sur la 2e période a alors permis à Sainte-Odile de devenir championne de Belgique grâce aux buts à l’extérieur (9-8 à l’aller).

”C’est évident la joie qui prédomine, quel bonheur, lance Patrick Poli qui se souvient d’un passé récent pas aussi rose d’un point de vue personnel. Avec mes soucis de santé et les problèmes politiques, ça m’a donné de la force. Je remercie tous les gens, le club, les joueurs, … On le mérite ! C’est de la fierté, de la joie, du bonheur et tout ce qui va avec. Quand vous vous rappelez que depuis les Junkies, il y a des années, il n’y a plus eu de titre. C’est génial.”

Futsal Sainte-Odile champion de Belgique à la Ligue. ©Dumont

Son coaching a en tout cas été payant en deuxième partie avec notamment un gardien volant. “J’ai poussé un coup de gueule à la pause. J’ai discuté avec mon gardien et j’ai fait comprendre aux joueurs qu’on avait commis trop de fautes en première période. Ensuite, le coup du gardien volant, nous l’avons mieux exploité qu’eux quand nous l’avons fait à 4-4. Mais on l’avait bien travaillé aussi. Au final, on réalise une deuxième mi-temps extraordinaire. On gagne 5-4 alors que c’était 3-3 au repos.”

La fête a en tout cas duré tout ce week-end à Elouges mais Patrick Poli a déjà son regard porté sur la saison prochaine où ils seront attendus pour confirmer. Mais les projets du club ne s’arrêtent pas à la ligue pour un homme qui a été lancé en triomphe par les joueurs.

”Je vais avoir deux grosses équipes la saison prochaine. La N1 à la Ligue évidemment mais je vais aussi inscrire une grosse équipe en N3 à l’Union belge. Mes jeunes continueront à jouer à la Ligue mais je viserai aussi le Top 3 en N3, se projette l’homme fort de Futsal Sainte-Odile. Je ne compte pas abandonner la Ligue mais j’ai des projets. Je veux faire quelque chose de beau aussi l’année prochaine. Pour le long terme à l’Union belge, je ne vois pas encore trop loin car à 52 ans, j’ai aussi envie de profiter de mes petits enfants.”