Élu Soulier de bronze, Adriano Poli est le meilleur joueur de la saison en futsal à la Ligue : “Une fierté et un honneur”

”C’est une fierté et un honneur, mais, en plus du titre de champion de Belgique, c’est surtout le plus beau cadeau que je pouvais faire à mon père (NdlR : Patrick, le président, coach et fondateur du club), souffle avec émotion le capitaine de Futsal Sainte-Odile Jeunes Dour. J’avais déjà terminé deuxième, mais c’était avant le Covid. Pour les jeunes, pour le club où je passe tous les jours, c’est super. Je sais que je dois être un exemple pour eux.”

Ce trophée individuel vient surtout récompenser une saison pleine. “Même si j’ai loupé quelques matchs pour des blessures ou suspension. J’ai joué quatre matchs sur une jambe, ligament croisé postérieur déchiré, mais qui n’a pas nécessité d’opération. C’est une saison incroyable pour moi, mais le plus important et le plus beau reste le titre collectif. Je sais que sans mes coéquipiers, je ne l’aurai pas eu. Et puis, pour l’anecdote, j’étais le tout premier joueur affilié en 2010 lors de la création du club”, rigole cet ancien espoir du RAEC Mons.

Transfert à Tertre

En plus de Sainte-Odile, Adriano jouait aussi en N3 en France à Maubeuge, l’équivalent du 5e niveau français, où il preste depuis plusieurs saisons après avoir quitté Entente Feignies Aulnoye en 2020 qu’il avait rejointe après la faillite du RAEC Mons. “À l’époque, on m’avait proposé de jouer avec les U17 nationaux, ce qui est le plus haut niveau pour cette catégorie, se souvient ce milieu défensif en prairie. J’ai affronté le PSG de Timothy Wéah, Lille ou d’autres gros noms. Pareil en N3 avec les équipes réserves de ces clubs prestigieux.”

Mais pour la saison prochaine, il quitte les Hauts de France pour retraverser la frontière et s’engager avec l’USGTH en P1. “Au départ, j’avais signé pour la D3, mais je veux rester fidèle à Chem El Araichi même si j’ai eu d’autres opportunités”, dévoile celui qui va bientôt reprendre une librairie à Elouges.

Adriano Poli va donc continuer à combiner salle et prairie pour la saison prochaine. Toujours à Sainte-Odile ? On sait que le club va lancer une équipe en D3 à l’UB (tout en maintenant la N1 à la Ligue) et qu’Adriano a attiré les regards sur lui avec cette saison. “Effectivement, j’ai eu des contacts et c’est encore en réflexion. Mais dans tous les cas, Sainte-Odile sera ambitieux et compétitif dans les deux séries.”