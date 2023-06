Les Bosusutois avaient demandé une licence pour inscrire leurs jeunes en élites, avec des conséquences notamment sur le nombre d’équipes et de jeunes (finie la P2 par exemple), et les U21 élites étaient à la recherche d’un staff.

Le club a finalement nommé Pascal Michel T1 et Romual Gorniak T2 de cette équipe.

Pascal (UEFA A) était RTFJ à l’Olympic et il a occupé plusieurs rôles ces dernières années : adjoint à Tournai (D2 et D3), adjoint U21 à Mouscron, T1 à Ath (D2 et D3) et formateur des jeunes, à nouveau à Mouscron.

Dans sa carrière de formateur, il a notamment côtoyé Marc Wuyts, Jean-Marc Varnier, Thierry Pister, Olivier Croes ou encore Philippe Saint-Jean. “L’objectif sera d’amener les jeunes au plus proche de l’équipe A, a commencé Michel sur le site du club. On mettra le focus sur l’intensité et le rythme car on sait que c’est ce qui fait défaut quand on passe des jeunes aux adultes. J’ai rencontré le staff de l’équipe A et nous voyons les choses de la même manière au niveau de la post-formation. On n’entraine pas aujourd’hui comme on entrainait il y a un an et encore moins cinq ou six mois. Il faut sans cesse s’adapter et se remettre en question.”

De son côté, Romuald Gornial est un visage bien connu des Francs Borains puisqu’il a mené l’équipe B de la P4 à la P2 en deux saisons. Un bonheur pour lui de poursuivre sa mission formatrice puisque pas mal de jeunes évoluaient dans cette équipe.

”Le noyau U21 sera composé de joueurs que j’ai connus en U17 et l’année dernière en P3-espoirs mais aussi des transferts que j’apprendrai à connaître, précise Romu. Le groupe est jeune (des joueurs 2004-2005). Notre rôle sera de les faire progresser très rapidement, on continuera d’être très exigeants et le travail sera primordial.”