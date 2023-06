Le titre comme objectif pour l’USGTH en P1 : "Nous repartons sur de bonnes bases", assure le président Drogo

Le président veut voir Rome. ©Devaux

"La saison dernière, nous avons peut-être dormi sur nos lauriers, a expliqué le président, Gaetano Drogo, faisant référence au maintien raté en D3. Ici, nous repartons sur de bonnes bases. Notre objectif, c’est Rome. Tous les chemins mènent à Rome mais encore faut-il savoir où c’est."

La réponse est simple : tout en haut du classement de cette P1. Le président a rappelé les valeurs du club et la fierté de tabler sur une école de jeunes forte de 350 gamins. "Nous avons tous cet attachement au club, un club familial."

Gaetano Drogo l’a signifié : il n’y aura pas de place pour l’individualisme. C’est aussi le message que Chemcedine El Araïchi a voulu faire passer. Le nouveau T1 de l’USGTH n’a pas l’habitude de prendre des raccourcis oratoires.

"On va repartir d’une page blanche. Tout le monde, moi le premier, espérait que le club reste en D3. Cette nouvelle a été difficile à encaisser pour tout le monde. On va remettre le bleu de travail. Je ne suis pas du genre à me cacher. Mon objectif, c’est d’être champion, comme nous l’avons fait avec Beloeil cette saison, avec la manière."

"Le meilleur jouera."

Toujours direct, Chemcedine ne fera pas de cadeaux. Les joueurs, dont ceux qu’il avait sous ses ordres à Beloeil, sont prévenus. "Les compteurs seront remis à zéro et le meilleur jouera. On ne pourra vivre une belle saison qu’après une victoire. Nous avons essayé de composer un groupe complet dans lequel les starlettes n’auront pas leur place."

Le T1 ne se cache pas. ©Devaux

Dans ses bagages, Chemcedine El Araïchi a emmené Romain Ledoux, son T2, tandis que Stéphane Feuillet, déjà au club, continuera à faire transpirer les gardiens.

Du noyau de la saison dernière, Fassin et De Amicis sont les seuls rescapés et Diego Collette (Mons B) viendra concurrencer ce dernier entre les perches.

L’USGTH misera sur les ex-Beloeillois Leclercq, G.Wantiez, Lai, Fretin, M.El Araïchi, Verstraeten et Lericque, dont certains ont déjà porté la tunique du club. C’est le cas de Mathieu Garcia Rendon, qui a intégré la cellule sportive mais qui pourrait entrer en ligne de compte comme joueur après avoir été ennuyé par les blessures à Beloeil. Jean-Philippe et Heddadji sont de retour également en provenance de Péruwelz. Avec Poli (Maubeuge) et Bailly (Rebecq), le groupe aura fière allure. Les recherches se poursuivent pour concrétiser l’arrivée d’un buteur. On sait que Beloeil a par exemple pu compter pour être titré en P1 sur un Melvin Renquin auteur de 43 goals.

L’heure de la reprise sonnera le 17 juillet et malheur à celui qui montrera un peu trop qu’il n’est pas prêt.