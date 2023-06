La Thulin Academy Futsal et Magic Thulin, plus unis que jamais

Un retour à la maison

L’entraîneur, qui a fait les beaux jours de Magic Thulin, revient avec une énorme motivation. “Mais c’est surtout un choix du cœur, confie Chris Becker avec émotion. Avec Magic, j’ai de super souvenirs durant mon passage, durant les quatre saisons. Avec mon expérience du haut niveau en France, à Valenciennes, je viens pour apporter ma pierre à cet édifice. Avec l’Académie et Magic, on pourra se montrer ambitieux, tout en formant les jeunes. Quelle fierté pour moi de revenir ici et de m’inscrire dans ce projet.”

Christopher Becker est de retour à Magic Thulin. ©Dumont

Lancée en 2019 sous l’impulsion de Vitelli, l’Academy tourne avec deux 200 jeunes. Une réussite qui a incité le comité à avancer. “On doit pouvoir franchir une étape, embraie Saverino, le président de l’Academie. C’est déjà une fierté pour nous de voir un de nos gamins signer chez les Zebras Elites en prairie. Mais maintenant, on veut faire progresser aussi l’équipe de D3.”

guillement "La priorité n'est pas le classement mais la discipline."

Deux équipes mais un seul noyau

Concrètement, les deux noms seront toujours bien au programme de leur championnat respectif. L’Académie à l’UB, coachée par Frédéric Abrassard en D3, et Magic à la Ligue. Mais clairement, si on ne veut pas parler de fusion, l’idée est de ne faire qu’un dans le travail avec un noyau conséquent.

”On a présenté les joueurs au travers des deux noyaux mais c’était surtout pour présenter aussi le maillot de Magic. Mais les joueurs formeront un seul noyau, insiste Chris Becker. La priorité sera mise sur la D3 pour la faire monter en D2 mais que ce soit clair, il n’y a pas d’équipe A ou B, ce sont deux équipes premières pour lesquelles on est ambitieux. On veut viser le Top 4 pour chacune. Quant au noyau, on travaillera avec pas mal de joueurs de la région. C’était très important pour moi. Je me félicite aussi de la présence de Quentin Baudour, un gars du coin qui a connu le haut niveau en France.”

Avec ces deux entités qui se rapprochent, Thulin sera armé pour performer avec un cadre ambitieux. “Je viens avec une méthode de travail et un cadre précis, ajoute Chris Becker, le manager sportif. Ma priorité absolue ne sera pas le classement même si on est ambitieux. Ce sera l’image du club. Les joueurs ne pourront pas se permettre n’importe quoi. La discipline sera au centre du projet.”