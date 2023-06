Thierno Diallo va découvrir le monde pro avec les Francs Borains : “C’est le bon moment pour franchir cette nouvelle étape”

Une nouvelle étape importante dans son évolution. “Le projet proposé par le club m’a séduit, tout comme le fait d’évoluer en D1B au sein du monde pro. C’est un sacré pas en avant pour moi qui évoluais encore en D3 il y a deux ans. Le projet des Francs Borains est ambitieux, le club a des valeurs, c’est une étape importante dans ma carrière”, nous confie-t-il.

Quitter la réserve de Charleroi pour rejoindre le noyau pro des Francs Borains, un choix qui a demandé de la réflexion. “J’ai beaucoup réfléchi, j’ai posé le pour et le contre, d’autant que lorsque les Francs Borains sont venus me trouver, ils n’étaient pas encore sûrs de monter en D1B.”

Aujourd’hui, Thierno Diallo se dit prêt à découvrir le football professionnel. “C’est le bon moment pour franchir cette nouvelle étape. J’ai déjà franchi un sacré palier avec la réserve de Charleroi, j’ai goûté au monde pro mais y vivre au quotidien ne peut qu’être bénéfique pour moi. Rentrer dans le football professionnel, évoluer aux côtés de joueurs expérimentés, ce sera une bonne expérience.”

En parlant d’expérience, celle vécue avec Charleroi a été importante dans son évolution. “C’était très différent de ce que j’avais connu avec le Crossing. Je m’entraînais tous les jours, j’intégrais pour la première fois une structure professionnelle. Mes débuts ont été compliqués mais j’ai su m’adapter à ce nouveau rythme, à ce nouveau championnat. J’ai joué tous les matchs jusqu’en mars, avant de voir mon temps de jeu réduit, mais cette expérience a été bénéfique. Je sors grandi de mon passage à Charleroi.”

Rester à Charleroi était une possibilité. “En rejoignant Charleroi, je suis passé de la D3 à la Nationale 1. J’aurais pu y rester mais j’avais envie d’autre chose. J’avais envie de retrouver une équipe d’hommes.”

Thierno Diallo prêt à relever un nouveau challenge aux Francs Borains. ©D. R.

Une trajectoire fulgurante

Contrairement à de nombreux footballeurs professionnels, Thierno Diallo ne dispose pas d’une formation classique. S’il a toujours joué au football, ce n’est qu’à l’âge de dix ans qu’il s’est inscrit dans un club, à Haren, petit club de la périphérie bruxelloise. “J’ai commencé en club un peu plus tard que les autres mais j’ai toujours joué au football, que ce soit dans les parcs ou à l’école. J’ai pris le temps avant de rejoindre un club. Disons que mon parcours est atypique, pas linéaire mais qu’il est fait de beaucoup de sacrifices. Je viens d’en bas, du monde amateur mais j’ai toujours gardé le cap. Ce parcours atypique, c’est ma vie, c’est aussi ce qui me rend fier et fort.”

Ce qui ne l’a pas empêché de connaître une ascension fulgurante puisqu’à l’âge de 16 ans, il rejoignait les rangs de l’équipe première du Crossing. “Je sais que c’est très jeune mais ça ne m’a jamais fait peur. J’étais très bien entouré là-bas, par des joueurs confirmés qui m’ont directement donné envie de réaliser une grande saison avec eux. Le Crossing a été un énorme tremplin pour moi. C’est mon club de cœur, là où j’ai été formé, là où tout a commencé. C’est plein d’émotions aussi.”

Aujourd’hui, il réalise son rêve. “Devenir pro a toujours été dans un coin de ma tête. Ça a toujours été mon ambition mais pour y parvenir, je devais franchir les étapes les unes après les autres. J’ai d’abord dû m’imposer au Crossing, ensuite vivre une bonne saison à Charleroi et aujourd’hui, viser plus haut. J’ai toujours été quelqu’un d’ambitieux.”

Un jeune joueur conscient de ses qualités et de ses lacunes. “Je suis un milieu de terrain très agressif, qui récupère beaucoup de ballons. J’ai un gros volume de jeu, j’aime me projeter mais je suis avant tout un récupérateur, un nettoyeur. Par contre, je dois encore améliorer plein de points, je ne suis pas encore un joueur fini. Je n’ai pas connu la même formation que les autres, je dois encore améliorer ma conduite de balle, mes passes et être plus présent offensivement.”

Une chose est sûre, Thierno Diallo a la tête bien sur les épaules et tout ce qu’il faut pour réussir chez les pros. “Je ne fais aucun plan pour la suite. Je veux d’abord m’acclimater aux Francs Borains, aider l’équipe et grandir avec elle.”