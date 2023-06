Coach de Mons, Dante Brogno retrouve le Sporting Charleroi dimanche avec émotions : “C’est particulier mais c’est toujours un plaisir”

Depuis l’annonce de ce match amical, l’impatience grandit dans le chef de l’ancien attaquant. Il faut dire que Dante reste attaché à son Sporting.

DANTE BROGNO - MEDHI BAYAT - PHILIPPE VANDE WALLE

”Je suis toujours président d’honneur des clubs de supporters et, effectivement, je continue à checker les résultats du club. C’est toujours particulier mais c’est surtout du plaisir de retrouver Mehdi Bayat et Pierre-Yves Hendrickx. Et puis, je vais retrouver Felice Mazzù. On a déjà été adversaires. À mon époque de Tubize, il entraînait le White Star, à ses débuts.”

"Le mélange entre Felice et moi aurait donné un homme peut-être trop complet."

Depuis cette rencontre, la trajectoire des deux Carolos, qui ont le même âge, a suivi des chemins différents : Mazzù a fait son trou en D1 alors que Brogno s’épanouit dans les séries inférieures. Même si l’attachement à la région de Charleroi est identique, la ressemblance entre les deux est toutefois plus large.

”Je suis fier de sa réussite en tant qu’immigré. Il faut toujours un petit brin de chance dans la vie évidemment. Il a le même âge que moi. Calabrais d’origine comme moi. Né en Belgique comme moi. Il a des attaches familiales comme moi, sourit Dante. J’aurais aimé nous mélanger. Sa carrière d’entraîneur et mon parcours comme joueur. On aurait peut-être fait un homme trop complet.”

Il y a dix ans, Brogno et Mazzù s'affrontaient dans un match officiel.

Il y a 21 ans, Dante Brogno lançait surtout sa reconversion et sa deuxième carrière au Mambourg. En deux décennies, l’entraîneur a évolué. “Depuis, je suis devenu plus calme, plus serein. J’ai plus d’expérience, confie-t-il. À Charleroi, c’était une expérience mais j’étais peut-être trop jeune aussi. La différence est énorme entre être joueur professionnel et entraîneur. La période comme joueur reste la plus belle de ma carrière même si je prends énormément de plaisir à entraîner évidemment.”

Et il se plaît au RAEC Mons. Dante Brogno s’amuse davantage depuis qu’il a pris du recul avec ce monde pro. “Avec Mons, on s’est fiancé pendant six mois et maintenant, on s’est marié pour trois ans, rigole le Carolo. On verra pour la suite. Entraîner si haut, c’est avoir une pression omniprésente et de la fatigue mentale. La différence pour moi aujourd’hui, c’est la liberté et ça, ça n’a pas de prix. Il ne faut pas que ça te ronge de l’intérieur. C’était mon choix de ne plus coacher à ce niveau-là. J’ai vu ce que c’était.”

Dante Brogno, à jamais un Zèbre!

Dimanche, ce sera la deuxième fois que Mazzù viendra au Tondreau. Il y a deux ans, il avait déjà lancé la saison de l’Union en passant d’abord par l’enceinte montoise. “Ce sera surtout le premier match de la saison pour les deux équipes, il y aura donc beaucoup de découvertes même si pour nous, les objectifs à courts termes sont différents. Une fois le match terminé, nous repartons en vacances avec un programme pour les joueurs.”

Pour ce match amical (700 préventes), Reciputi (adducteurs) et Thissen (pubalgie) seront les grands absents du côté montois.