Alessandro Cordaro : “A mes débuts, Cédric Roussel me criait beaucoup dessus” (VIDEOS)

Sandro Cordaro est l’une des icônes actuelles du RAEC Mons, certains le qualifiant déjà de légende du Tondreau. Comme l’était Cédric Roussel. Ambassadeur du projet de la Renaissance depuis son lancement, l’ancien meilleur buteur de la D1 revenait très souvent au Tondreau pour apporter son soutien à des couleurs qu’il a portées en même temps que le capitaine actuel.

”À mes débuts à Mons, j’ai commencé à ses côtés, on était équipier et avant cela, j’allais déjà le voir à la RAAL quand j’étais petit, se souvient avec émotions Alessandro Cordaro qui a pu compter sur lui comme guide. Je me rappelle surtout qu’il me criait beaucoup dessus quand on jouait ensemble. Mais, à l’image d’autres équipiers que j’ai eus, ça m’a permis de m’endurcir. Grâce à lui, j’ai pu me forger mon caractère.”

Le numéro 10 des Dragons l’avait encore vu au Doudou il y a quelques jours. “L’annonce de son décès m’a coupé les jambes, à ma famille aussi. Ça fait mal d’apprendre ce genre de nouvelle, souffle-t-il. Je le connaissais très bien. On est parti souvent en vacances ensemble, on fêtait régulièrement des anniversaires ensemble. Je n’ai passé que des bons moments. Ce que je retiendrai de lui, c’est un tout : un gars super, un gars joyeux, toujours souriant et de bonne humeur.”