Cédric Roussel devait relancer son académie pour attaquants à Jemappes : “J’avais une surprise pour lui”, confie Salvatore Ricotta

Ricotta Salvatore ©Dumont

”J’avais une surprise pour lui, confie Salvatore Ricotta, le manager de Jemappes et meilleur ami de Roussel, ému au moment d’en reparler. Je devais lui apprendre que Jean-Pierre La Placa venait aussi pour son académie. Je n’ai pas pu lui apprendre la bonne nouvelle.”

Cédric Roussel, il le connaissait par cœur. “On a fait les 400 coups ensemble. J’ai vécu des choses formidables avec lui. À Jemappes, on voulait lui donner une chance d’apporter quelque chose aux autres là où durant sa carrière, il n’a pas toujours eu beaucoup de chances. C’était aussi un bon vivant, on a mis le feu à pas mal de café sur la Grand-Place. Qu’est-ce qu’on pouvait rigoler à écouter toutes ses anecdotes de sa carrière. Il avait toujours quelque chose à raconter.”