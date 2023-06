Bernard Courcelles, directeur général du RAEC Mons : “On s’est donné les moyens pour avoir un noyau de qualité pour la D2ACFF”

Après l’Union il y a deux ans, les Dragons avaient cette fois reçu les voisins de Charleroi avec Felice Mazzù. Une réussite en termes d’affluence puisque 3000 personnes ont assisté à ce match.

”Évidemment, on aurait préféré l’organiser dans d’autres circonstances liées aux décès, commence Bernard Courcelles, le directeur général. On est satisfait de l’affluence. L’objectif était de réitérer l’expérience avec un grand club comme avec l’Union. Et Felice, un peu superstitieux, se souvient qu’après nous avoir rencontrés avec l’Union, il avait réussi une belle saison. J’ai alors dit à Mehdi Bayat que ça devrait déclencher une belle saison à Charleroi. Dans un monde idéal, on aimerait organiser chaque année un tel match. Une sorte d’apothéose pour clôturer la saison et présenter les nouveaux joueurs.”

Un travail depuis des mois

Cette envie de match de gala récurrent, c’est avant de retrouver le monde pro, qu’ils rêvent d’atteindre, où l’aspect gala deviendra de la compétition avec des chocs hennuyers à nouveau au plus haut niveau. En attendant, c’est pour la D2ACFF que l’effectif a été construit. Les champions de D3AACFF auront un visage pour le moins bien différent puisque onze joueurs sont arrivés et qu’une dizaine est partie. Un gros travail en coulisses qui a été amorcé alors que les Dragons n’étaient pas encore champions.

”Pendant plusieurs mois, on a travaillé patiemment, discrètement et intelligemment avec Dante et l’équipe de scouting pour pouvoir recruter les éléments qui correspondaient aux profils dont avait besoin le coach. Parfois, on a vu quatre ou cinq fois un joueur. On ne voulait pas directement montrer un papier et présenter un stylo pour signer sans qu’il y ait une réflexion des deux côtés. Il était important que le joueur soit convaincu par le projet.”

Alain-Jerry Matoka, l'une des recrues du RAEC Mons.

C’est que dans les arrivées, on retrouve quelques éléments de Nationale 1. Même si les Montois n’ont jamais caché l’ambition de jouer un rôle la saison prochaine, il fallait pouvoir convaincre les recrues. “Un joueur, il a toujours plus envie de monter que de descendre de niveau, souffle le directeur général montois. Les joueurs de N1 qui nous ont rejoints ont joué le Top 5-6, il fallait donc bien les convaincre et les motiver avec nos ambitions tout en faisant avec nos moyens.”

Vendredi, les arrivées de Kieran Felix et de Yassine Delbergue ont clôturé le mercato des Dragons. On a vu passer d’autres joueurs au Tondreau sans pour autant les avoir vus signer. De quoi avec un regret pour certains ? “Pas du tout. On est fier de tous les joueurs qu’on a fait signer. Il est évident qu’on a vu plus de joueurs que ce qu’on a transféré mais on a mesuré aussi nos besoins et on a attiré à chaque fois la cible numéro 1. On a désormais 25 joueurs dont trois gardiens. Ils vont devoir se battre pour avoir leur place mais la saison sera longue avec les amicaux, le championnat et la Coupe de Belgique. Il était donc cohérent d’avoir un noyau si grand. Pour ça, nous avons augmenté le budget de 50 %. Pour avoir un noyau de qualité, il faut aussi se donner les moyens grâce à nos partenaires.”

Objectif grosse affiche en Coupe ?

Ce noyau, il a déjà pu se mettre en évidence ce dimanche mais il sera désormais attendu partout la saison prochaine. Les Montois ne pourront pas se cacher. “Je crois qu’on a assez de joueurs d’expérience pour supporter la pression.”

L’aspect compétition démarrera avec la Coupe de Belgique. Un rendez-vous qui pourrait devenir aussi un objectif avec une grosse affiche après quelques tours.

”Ce serait top évidemment mais on dépend beaucoup du tirage aussi, embraie le directeur qui se projette, à moyens termes, sur l’étape suivante, la N1. Cela va aussi dépendre de la nouvelle réforme ou pas. En tout cas, nous, on veut jouer le tour final cette saison et pourquoi pas plus au bout du compte. Il convient surtout d’avancer step by step car plus on monte, plus le budget sera conséquent. Il nous faudra donc des partenaires supplémentaires. Il est clair qu’avec la nouvelle réforme, notre rêve de faire revenir le RAEC Mons dans le monde pro pourrait arriver plus vite mais il est important de continuer à progresser étape par étape. Déjà cette saison, nous allons affronter de belles écuries comme Tubize, Rochefort, Binche… Et il faudra aussi penser à la licence, à notre stade… Surtout, nous continuons aussi à investir dans le centre de formation et nous voulons renforcer les synergies avec les clubs partenaires.”