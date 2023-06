Christine Schréder se souvient de Cédric Roussel : “J’ai pu avoir une belle interview en Angleterre grâce à lui”

Mais c’est avec la Premier League que Christine Schréder se créa le souvenir le plus important. “Évidemment, son doublé avec Coventry à Old Trafford, c’était extraordinaire. À l’époque, un Belge qui marquait deux buts, c’était exceptionnel. Et puis, plus tard, il nous a accompagnés, il avait d’ailleurs dormi dans la voiture, pour un match de FA Cup entre Wolverhampton et Southampton dont l’entraineur était Gordon Strachan, un coach qui l’avait fait venir en Angleterre. En tant que télé étrangère, même si on a les accréditations, il y a toujours des incertitudes sur ce qu’on peut avoir et finalement, grâce à Cédric, on a pu avoir l’interview car ils se sont tombés dans les bras.”