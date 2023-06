Cyclisme – Le Colfontainois Stéphane Wins est champion du Benelux : “Une fierté ce maillot”

”C’est vrai que je suis vraiment content et ce maillot me rend fier, s’enthousiasme le coureur du Team Spartacus (basé à Binche). Je m’étais bien préparé pour cet objectif. J’ai déjà gagné pas mal, j’ai déjà été deux fois champion de Belgique mais je suis fier. C’était assez vallonné mais j’aime bien quand je peux user mes adversaires. Je suis parti à la mi-course et j’ai réussi à maintenir les poursuivants à 20-25 secondes. Je n’ai surtout pas levé le pied et j’ai même pu creuser. Pourtant, il y en avait de la concurrence.”

Stéphane Wins champion du Benelux avec son maillot distinctif. ©DR

Désormais, son regard est porté sur d’autres objectifs. Dont notamment le championnat de Belgique le 21 juillet. “Clairement, j’aimerai aller chercher quelque chose. C’est dans un coin de ma tête, souffle celui qui se définit comme coureur passe-partout. Je me débrouille bien un peu partout. Un côté puncheur, j’aime aussi quand ça grimpe. Au sprint, je peux aussi jouer ma carte dans un petit groupe.”

Pour verrouiller à nouveau sa cible et pour épingler une nouvelle victoire à un tableau de chasse qui compte déjà douze bouquets cette année (39 en 2022), il continue à s’entraîner. Beaucoup. Enfiler les kilomètres, c’est la seule façon qu’il a trouvée pour se défouler. “Au début, j’étais surtout footballeur et puis je me suis fait les ligaments croisés. Le seul sport qui me convenait pour me défouler, c’était le cyclisme. J’avais 28 quand j’ai débuté, se souvient ce facteur de 44 ans.

Depuis ses débuts sur un vélo, les courses sont devenues plus qu’une passion et il enchaine les kilomètres et les compétitions. Avec le team binchois mais avec le Team Bousies en France. Une licence qui lui permet de prendre part à des courses départementales et régionales et où il se montre aussi très ambitieux.