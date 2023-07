Pascal Scimè (RTBF) nommé directeur général des Francs Borains : "Venir ici était comme une évidence"

"Il faisait partie d’une short-list et réunissait de nombreuses qualités, dont celle de parfaitement connaître le football, a indiqué Georges-Louis Bouchez, le président du RFB. En plus, ce n’est pas négligeable alors que nous arrivons dans le foot professionnel, il parle le néerlandais et l’anglais. Il connaît les règlementations et possède des qualités de gestion et évidemment de communication. Nous avons été mis en contacts et le courant est très vite passé. En raison de quelques modalités contractuelles qu’il doit encore honorer, Pascal entrera en fonction le 1er août. J’en profite aussi pour remercier Elodie Danhier, qui a assumé jusqu’ici de nombreuses tâches administratives et financières et qui sera encore d’un précieux apport. L’arrivée de Pascal n’est pas du luxe, car l’enjeu administratif, surtout dans le monde pro, est important. Je rappelle qu’il y a un contrôle de la licence chaque mois."

Le président a aussi expliqué que sportivement, Pascal Scimè fera partie des gens consultés, mais que le coach restera bel et bien le patron sur le terrain.

Le Bruxellois de 46 ans a souligné qu’il avait besoin d’un nouveau challenge. "Venir ici était comme une évidence, a dit d’emblée Pascal Scimè. J’arrive les mains vides mais la tête remplie d’idées et le cœur plein de courage avec l’envie de donner le meilleur de moi-même et de faire grandir ce club. J’attendais une telle chance, je la saisis. Il y a des choses qui fonctionnent très bien au club. Je ne vais pas tout révolutionner."

Il ne tourne pas le dos définitivement à la RTBF. "La direction s’est montrée très réceptive par rapport à mes aspirations et je l’en remercie. Elle a compris qu’il s’agissait d’une vraie opportunité professionnelle et aussi d’un changement dont j’avais besoin. Je mets donc ma carrière à la RTBF entre parenthèses."

Autre nomination, celle de Thomas Bastien comme directeur commercial du club. Il sera chargé de dénicher des sponsors aussi bien proches géographiquement que plus lointains. "C’est un gros challenge pour moi. Gamin, je venais dans les tribunes ici avec mon grand-père."

Le président Bouchez a aussi annoncé la prolongation du partenariat avec la société Ladbrokes. "Elle nous suivait déjà dans les divisions inférieures mais va augmenter sa participation. Un premier gros contrat qui court sur quatre ans. Nous suivrons bien entendu l’évolution de la législation relative aux jeux de hasard. Je veux souligner l’investissement de ce type de société dans le monde du sport. Evidemment, il est extrêmement important de lutter contre toutes les addictions, mais nous avons bien analysé la situation et l’apport de Ladbrokes en termes de sponsoring est indéniable."

Enfin, Georges-Louis Bouchez a également fait part de l’arrivée au club d’un ex-Diable, Marouane Fellaini, en qualité d’ambassadeur mais aussi comme investisseur. "N’oublions pas qu’il a évolué trois ans ici. Il est en Chine actuellement pour des raisons…footballistiques ! Marouane a adhéré au projet et veut nous aider dans notre développement."

"Nous voulons stabiliser le club en D1B sur trois ans."

Quant aux objectifs sportifs, alors que la nomination d’un T2 est imminente, Georges-Louis Bouchez s’est voulu raisonnable. "Nous entendons vivre une saison sans nous faire peur. La prolongation des cadres ainsi que le recrutement réalisé nous incitent à l’optimisme. Le but est de stabiliser le club en D1B sur trois ans avant de voir plus loin."

Le président a aussi fait remarquer que le RFB pourra bel et bien jouer son premier match à domicile à Boussu. "L’éclairage provisoire est installé, ce qui permettra notamment le cas échéant une bonne retransmission des matchs quand nous jouerons le soir selon le calendrier décidé par la Pro League. Il ne faut pas se cacher, les droits TV nous rapportent presque 600.000 € et sont indispensables."