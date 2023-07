Clément Deschryver quitte les Francs Borains pour Mons: il veut rebondir après son rêve brisé

Vu sa mentalité, le Taintignien d’origine n’est pas du genre à se morfondre. Il a donc continué à travailler sérieusement en cherchant une belle opportunité de rebondir. Mons lui a offert. "Redescendre de division a été un choix compliqué. Mais j’ai accepté parce que Mons propose actuellement l’un des meilleurs projets en Belgique. Cela ressemble un peu à celui de la RAAL. Les infrastructures sont excellentes, les joueurs sont bien suivis… Tout est réuni pour vivre une belle aventure. Comme moi, le club est ambitieux. Je n’abandonne pas mon rêve de devenir professionnel. C’est pourquoi je vais tout donner cette année pour permettre à Mons de réaliser son objectif. J’espère pouvoir resigner dans un an avec une montée en Nationale 1 francophone dans la poche. C’est une opportunité unique de se rapprocher plus rapidement du monde pro qui est offerte à des clubs ambitieux comme Mons. On ne veut pas la louper."

Il retrouve Dante Brogno

À 23 ans, l’ex-Tournaisien a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais il va aussi pouvoir partager son expérience du plus haut niveau. "Je dois faire mes preuves avant tout et m’intégrer au mieux dans le groupe. Je suis encore jeune. Mon apprentissage n’est pas terminé même si je viens de plus haut. Mais j’ai aussi eu la chance de côtoyer de grands professionnels tels que Teddy Chevalier, Clément Tainmont, Dimitri Mohamed ou Adrien Saussez. On parle de gars qui ont des centaines de matchs de D1 dans les jambes. Ils m’ont apporté toute leur expérience. Quand tu joues près de joueurs pareils, cela t’oblige à viser l’excellence au quotidien. Ils m’ont aussi aidé à me forger. J’ai un caractère de gagnant. Je veux tout faire pour atteindre mes objectifs personnels et collectifs. C’est cette mentalité que je veux apporter chez les Dragons. Je vais essayer de montrer l’exemple et d’entraîner tout le monde dans notre but commun: la montée en N1."

En cité du Doudou, Clément ne débarque pas totalement dans l’inconnu. "Je suivais déjà un peu le club. Je connais certaines personnes au sein de la direction. Je retrouve aussi Dante Brogno qui m’a coaché à mes débuts aux Francs Borains. Au niveau des kilomètres, cela ne change pas grand-chose pour moi. Je suis prêt pour croquer cette nouvelle aventure à pleines dents."

Le défenseur, latéral ou central, fera connaissance avec ses nouveaux coéquipiers lors de la reprise des entraînements. Ce sera lundi prochain.