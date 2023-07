Michael Uttilla de retour au Caj-Mir : "D’abord refaire une belle saison en N2"

"Je me suis beaucoup plu à Basècles, indique d’emblée Michael. Simplement, quand j’ai signé à la Raquette Rouge, c’était notamment pour jouer avec mon ami Sébastien Massart. Il se fait que Seb est de moins en moins présent avec son rôle à la fédération et les blessures qui l’ont ennuyé aussi. Si je restais, j’allais me retrouver avec trois jeunes dans l’équipe à mes côtés. Non pas que ça me dérange d’évoluer avec des jeunes, mais pour l’ambiance, ça risquait d’être un peu différent."

En optant pour un retour à Caj-Mir, Michael sera en pays de connaissance. "Il y aura Marc Ledoux, Frédéric Messina, Allessandro Allegro ou encore Pascal Di Gennaro, que je connais bien."

Caj-Mir avait été rétrogradé en N2 suite à la réforme du championnat et aurait aimé viser une remontée dès cette saison, mais l’équation semble difficile. "Amaury Delhez est finalement parti et ça change la donne, assure Michael Uttilla. Les dirigeants ont essayé de lui trouver un remplaçant, mais ça ne s’est pas concrétisé. Nous devons donc viser dans un premier temps le maintien avant de voir plus loin."

"La N1 est devenue très forte avec la réforme."

Michael Uttilla préfère rester prudent au moment d’évoquer les ambitions, d’autant qu’il sait que la N1 actuelle est particulièrement relevée. "Il faut quasi aligner quatre B0 pour s’y maintenir. A 45 ans, je ne dis pas non à un retour en N1, mais la N2 me convient bien. La saison passée avec Basècles, je n’ai perdu que cinq rencontres en N2, affichant donc un beau pourcentage. La N1 est encore plus exigeante au niveau physique et dans l’immédiat, je veux d’abord refaire une belle saison à Caj-Mir en N2."

Michael Uttilla ne part donc pas en terrain inconnu à Saint-Ghislain. Avec le Caj-Mir, il a tout connu, notamment la Super Division. "Oui, avec Martin Allegro. C’est un club très familial. C’est le Borinage Je connais tout le monde et je pense que mon retour leur fait plaisir."