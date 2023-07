Le RAEC Mons poursuit sa préparation en stage au Barrage de l’Eau d’Heure : “Pour travailler la cohésion” (VIDÉO)

”En trois jours, ils auront cinq entraînements et un match, précise Dante Brogno. Le but, c’est aussi de travailler la cohésion. Ils seront logés dans des maisonnettes de six et on fera un mix pour intensifier la cohésion du groupe et le vivre ensemble. Il faut que les connexions se créent entre eux. Ça va faire du bien à tous les niveaux et on pourra corriger les errances.”

Et les erreurs aussi qu’il a pu voir ce mercredi soir contre l’Olympic. Un match qui s’est soldé par une défaite 2-3 alors que le RAEC Mons a mené 2-0 en première période, les buts montois ayant été inscrits par Rousseau et Cardon. Un changement total de composition du côté montois pour permettre à tout le monde de jouer et de se montrer et beaucoup de mouvements carolos ont alors renversé la rencontre.

”Mais en amical, on ne s’attarde pas sur le score même si on aurait pu tuer le match”, affirme le coach. Il est vrai qu’en 2e période, Kumbi s’est créé quatre occasions qu’il n’a pas mises au fond. “C’est peut-être le seul point négatif. Mais en même temps, si on avait gagné 4-0 face à une équipe de Nationale 1, on aurait dit qu’on était déjà prêts”, sourit Brogno.

Le T1 montois restait toutefois assez positif après ce match amical. Même s’il a effectué des rotations par rapport au 1-8 à Jemappes, il est rentré aux vestiaires avec des satisfactions et aussi peut-être déjà des certitudes.

”Même si en défense en 2e période, on avait des jeunes de moins de 20 ans qui doivent encore découvrir la division et se découvrir eux-mêmes. Mais le but était de travailler et de les faire galoper, c’est fait. Évidemment, la fatigue est présente. À l’échauffement, ils avaient déjà les jambes lourdes, mais dans ces cas-là, on comble ça par l’expérience et le placement comme certains l’ont fait en première période. Il y a des enseignements à tous les niveaux quand même. Maintenant, on veut être prêts pour le match de Coupe de Belgique. Une qualification nous offre alors un tour à Tirlemont. Un gros adversaire qui peut nous faire du bien vers le championnat.”