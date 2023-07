Hornu, en plein renouveau, prend la mesure de Naast (2-0) en Coupe de Belgique

Concernant la rencontre, Hornu a mieux débuté, mais le vainqueur de la coupe du Hainaut est sorti petit à petit de sa tanière pour équilibrer les échanges. Naast aurait même pu mener suite à une énorme occasion manquée par De Laever à la 40e.

Contrairement à son adversaire, Hornu est donc parvenu à concrétiser deux fois. La première à la 55e quand un joli centre de Tommasi trouvait la tête de Leno. Et alors que Naast poussait pour revenir, c’est le capitaine D’Errico qui mettait fin à tout suspense à la 89e.

"Se sauver le plus vite possible."

Ce même Angelo D’Errico esquissait un large sourire au moment de commenter la rencontre. “C’est positif. N’oublions pas que nous avons une toute nouvelle équipe, avec quasi 25 nouveaux joueurs. Le groupe a affiché une mentalité exemplaire aujourd’hui et ce résultat, c’est aussi la récompense du travail fourni depuis le début de la préparation, avec des séances qui durent deux bonnes heures. Le match d’aujourd’hui est encourageant, mais nous devons garder la tête sur les épaules. Le but est de se sauver le plus vite possible et de prendre ce qui vient comme bonus. Ce qui est positif aussi, c’est que nous avons proposé du football aujourd’hui et fait preuve d’un bel esprit de groupe.”

En face, Laurent Kwembeke, chargé de guider le promu sur le terrain, est conscient du travail qui reste à fournir. “Nous ne sommes pas encore prêts à affronter ce qui va nous attendre cette saison en P1, mais nous n’en sommes qu’au début de la préparation. Il nous reste trois semaines avant le championnat afin d’être prêts au moment opportun. On se cherche encore et on doit trouver les automatismes. Après un début de match timide, nous avons eu quelques situations. On voit qu’il y a de la qualité mais physiquement, on doit encore progresser aussi. Néanmoins, il n’y a rien de grave.”