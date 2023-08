"J’ai une grosse pensée pour mon père, qui aurait été très fier je pense aujourd’hui. Et voir ma mère autour du terrain, elle qui n’avait plus mis les pieds au stade depuis près de 25 ans, me fait particulièrement plaisir aussi", assurait le coach hornutois.

Revenu au club pour y endosser le costume de T1 après y avoir tout connu ou presque comme joueur et comme adjoint, Saïd Lamara a apprécié le comportement et la prestation de ses joueurs. "Nous avons affronté une très belle équipe de Naast qui, ne l’oublions pas, a remporté la coupe du Hainaut et est montée en P1 via le tour final. Une formation coachée par de super mecs. Nous avions opté pour un 4-5-1 qui devait vite se transformer en 4-3-3 en possession. L’adversaire était venu pour ne pas perdre et notre but était de récupérer le ballon très haut pour ensuite jouer un maximum au ballon. Ce que j’ai vu m’a bien plu. J’ai observé un bon bloc qui a fait preuve de détermination."

Le T1, qui n’a pas hésité à donner de la voix depuis le petit banc pour encourager ses troupes, mettait aussi en exergue la bonne tenue de sa défense-biberon. "La moyenne d’âge de mon quatre arrière ce dimanche était de 20 ans et 9 mois. En P1, ça doit être assez rare."

"Au minimum se maintenir."

Depuis deux bonnes semaines, le groupe bosse fort sous la houlette du nouveau staff. Avec Raphaël Meuret et Djemel Benbouali à ses côtés, Saïd accueille en moyenne 25 joueurs aux entraînements. "Les séances durent deux heures voire deux heures dix. Tout le monde fait ainsi connaissance et bosse bien. Nous repartons sur des bases saines. Notre club entend mettre en avant cet esprit de camaraderie. J’en veux pour preuve la belle dynamique qu’il y a aussi autour de notre P4, la création de notre équipe féminine, la présence de formateurs diplômés qui encadrent nos 200 jeunes. Je suis du village. On a un super endroit ici pour le foot."

Il y avait déjà du monde dans la tribune et si les résultats suivent, les supporters devraient revenir plus souvent au stade. Quant aux ambitions avec l’équipe A, Saïd Lamara reste les pieds sur terre. "On doit intégrer beaucoup de nouveaux. L’objectif est au minimum de se maintenir."