Yassine Delbergue, à Mons en D2ACFF : “J’avais besoin d’un nouveau challenge après l’Olympic”

”L’arrivée, c’était impeccable, s’enthousiasme l’offensif. Tout le monde nous a très bien accueillis. J’avais l’impression d’être là depuis quelques années en fait. Je savais que Mons était un club mythique et ça se voit aussi dans l’accueil. Les gens ici sont tous bienveillants. Quand on a besoin de quelque chose, on peut se reposer sur eux. Les équipiers sont là aussi et sur le terrain, l’équipe joue super bien.”

Si, en amical, il n’a pas encore réussi à verrouiller la cible, il essaie d’apporter ce qui avait fait sa marque de fabrique dans ces deux derniers clubs.

”On commence à mieux se trouver, il faut qu’on peaufine ces automatismes, savoir ce que les autres préfèrent : recevoir le ballon dans les pieds ou dans la profondeur. On travaille ces courses avec le coach. C’est bénéfique pour la suite, s’encourage le Roubaisien. En plus, sur le papier, l’équipe est bien balancée avec des joueurs qui ont connu les étages supérieurs. Tous les postes sont doublés, si on a un pépin, on sait que ça ne mettra pas l’équipe en péril. Ce n’est pas parce que je viens de l’Olympic et de N1 que je suis d’office titulaire. Comme tout le monde, je dois gagner ma place. En tout cas, je suis venu pour jouer la montée, je suis un compétiteur.”

À 32 ans, Yassine Delbergue est loin d’avoir envie de raccrocher même s’il est descendu d’une division durant ce transfert. Un choix mûrement réfléchi dans sa carrière.

”Après quatre ans à Charleroi, j’avais besoin de ce nouveau challenge, affirme-t-il. Ce n’est pas que je tournais en rond mais mentalement, ce n’est pas toujours simple quand tu consens à faire des sacrifices pour venir t’entrainer, que tu as des résultats et que tu sais que ça ne sert à rien car tu ne peux pas monter. Ma motivation commençait à s’essouffler, d’autant que la route pesait aussi sur le mental. En venant à Mons, je gagne quand même 40 minutes.”