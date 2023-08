Dante Brogno et le RAEC Mons sont déjà prêts : “La base que je veux commence à se mettre en place”

À voir le match de ce mercredi face à une D1B qui reprend le chemin de la compétition déjà le week-end prochain, on sent toutefois les Montois déjà bien affûtés. Le onze de base (Vandermeulen – Da Silva, Felix, Dupire – Vanhecke, Cordaro, Matoka, Lefranc – Delbergue, Rousseau, Cardon) ce mercredi a d’ailleurs tenu la route face à une équipe de gamins made in Neerpede bourrés de talents. On y voit déjà de belles certitudes pour les premières grandes échéances, surtout quand on voit la belle construction du but amené par la montée de Lefranc sur le flanc droit.

”L’équipe qui a joué, c’est une équipe en avance, certains joueurs sont prêts plus tôt, comme Sandro Cordaro, mais ce ne sera pas forcément la vérité dans 15 jours, rétorque toutefois Dante Brogno. Je n’oublie pas Ntalu, Thissen, Kakudji, Pereira ou encore Berquemanne, le gamin de 18 ans qui n’a pas froid aux yeux et qui montre bien que chez moi, ce n’est pas l’âge qui décide. Même s’il était titulaire, je trouve que Delbergue n’est pas encore à 100 %. Il y a encore du boulot mais c’est vrai que la base que je veux, elle commence à se mettre en place. Surtout au niveau de la tactique.”

Attention la défense ?

L’équipe a surtout donné une réplique bien consistante à des jeunes techniques, doués balle au pied et dont les courses ont parfois donné le tournis à la défense. Même si l’expérience est présente dans l’arrière-garde montoise, elle a montré un peu de lenteur lors des appels dans le dos. Surtout, la défense montoise a encaissé à chaque match amical…

”Cette statistique ne m’inquiète pas même si c’est vrai que garder le zéro a été notre marque de fabrique ces derniers mois. Je pointe surtout la solidarité quand on a été réduit à 10, sourit le mentor montois. Quant à la lenteur, on est une équipe qui se projette beaucoup vers l’avant, c’est une équipe à vocation offensive. Il faut pouvoir s’adapter face à des attaquants rapides. On va dire qu’ils ont été aspirés par le ballon. Je note que même à 10, on a continué à jouer.”

Rousseau, une carte à jouer ?

Offensivement, on sent les attaquants déjà en forme même si c’est en championnat qu’il faudra empiler les buts. Cardon enchaine les réalisations, tout comme Rousseau. Même s’il n’a pas trouvé la cible ce mercredi, l’ancien Zébrion a déjà trouvé sa place. L’absence sur blessure de Koné (il vient seulement de retirer son plâtre) lui offre en tout cas une place qu’il se fait un plaisir de prendre. Son côté travailleur et son gabarit sont autant d’atouts intéressants dans cette animation.

”Il comprend vite. Il est jeune mais sort d’une saison avec les pros du Sporting Charleroi et a joué en Nationale 1. C’est le niveau entre le nôtre et Anderlecht. Il s’acclimate bien. C’est important aussi ce qu’on met en place derrière.”

La cohésion paraît en tout cas déjà bien en place et le stage au Lac de l’Eau d’Heure n’y pas étranger. “On fait tout humainement pour qu’ils soient tous intégrés. On est à leur disposition. Durant le stage, ils étaient répartis dans des maisonnettes. Donc pas dans des habitudes d’hôtels avec deux par chambres. Ils devaient composer avec plusieurs joueurs. C’est important pour le vivre ensemble et cette vie en communauté aide.”

Si on a vu une équipe séduisante au RAEC Mons, Dante Brogno a déjà annoncé faire tourner samedi pour un peu bousculer les éventuelles certitudes qui commençaient à s’installer. “Il y a de la concurrence. Si Sandro est déjà bien, je veux aussi voir Nathan Durieux et David Pereira. Je veux les voir au même niveau samedi.”