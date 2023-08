De bon augure avant le début du championnat

Pour le deuxième match dont le coup d’envoi était à 18h00, à l’instar des Néerlandais, Arnauld Mercier alignait une équipe se rapprochant fortement de celle qui commencera la compétition. À la pause, le marquoir indiquait 2-2, les Borains ayant recollé à deux reprises via Diallo (11e) et Chevalier (41e). Au retour des vestiaires, ils poursuivaient sur leur lancée en inscrivant deux nouveaux buts, par l’entremise de Tainmont (53e) et Lavie (77e). Cambuur réduisait l’écart (3-4) mais n’empêchait pas le RFB de l’emporter et de réussir le doublé lors de ses deux confrontations avec le club Néerlandais. De bon augure avant le début des hostilités la semaine prochaine à Zulte-Waregem.