Le Montois Florian Nicaise débarque en Challenger Pro League avec Anderlecht : “Mon objectif est d’avoir un contrat pro”

”Comme c’est ma première année avec le noyau pro, mon rêve, c’est de gratter quelques minutes en D1B et faire des apparitions en D1A, déclare-t-il. Et puis, je n’ai pas encore de contrat. Ce serait bien d’en avoir un. C’est en tout cas mon objectif. Je sais que je dois donner le maximum de moi-même, de toujours bosser. J’essaie et surtout j’apprends beaucoup dans le noyau pro. En tout cas, je me donne deux ans pour percer car je viens d’avoir 18 ans.”

Contre le Beerschot vendredi, il espère avoir voix au chapitre, histoire de continuer une progression qui a commencé dans l’entité de Mons. De ses premiers pas à Obourg-Nimy-Maisières, au RAQM, en passant par le Sporting de Charleroi pour arriver maintenant aux portes de la D1A à Anderlecht, Florian Nicaise a suivi une évolution constante. “C’est vrai que ma carrière, pour l’instant, se fait étape par étape. Tout petit doucement, je fais mon bonhomme de chemin, sourit le fils de Fabian Nicaise, un ancien joueur qui a arpenté les séries provinciales hennuyères. Lui aussi, il a réalisé son petit bout de chemin.”

Montois, il avait le sourire jusqu’aux oreilles mercredi dernier en sortant du terrain du Tondreau où il avait affronté le RAEC Mons en amical. Le sourire, non pas pour le résultat (1-1) mais pour l’ambiance et ce que le stade représente. “C’était la première fois que je jouais dans ce stade et avec cette ambiance. C’était un plaisir. J’ai toujours rêvé de le faire. Avec cet amical, c’était une belle opportunité. Je suis content ! Ça fait plaisir et les supporters étaient top !, s’emballe celui qui est passé d’attaquant à back gauche dans sa jeune carrière. J’aime bien défendre et ensuite aussi apporter offensivement. Ma place sur le terrain permet de faire les deux.”