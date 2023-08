”Les dix meilleurs drivers du monde chez nous”, se réjouit Achille Cassart, administrateur-délégué de l’hippodrome de Wallonie

Cette année, cette compétition est organisée par trois pays : l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. La première manche a lieu à Wolvega aux Pays-Bas ce dimanche 13 août.

Ensuite, les drivers se déplaceront à Gelsenkirchen en Allemagne pour la deuxième étape le mardi 15 août. Les champions seront donc ce mercredi 16 août sur l’hippodrome de Wallonie et après une journée de repos, ils se retrouveront pour le couronnement le vendredi 18 août sur l’hippodrome de Berlin.

"Organisé tous les quatre ans en Europe."

”Ce mondial a lieu une fois tous les quatre ans en Europe, confie Achille Cassart, administrateur-délégué de l’hippodrome de Wallonie. Il est organisé tous les deux ans mais une fois sur deux en Europe. C’est un événement de taille, avec une sélection des dix meilleurs drivers du monde. Ils seront donc chez nous mercredi et l’attraction sera évidemment notre représentante Hanna Huygens.”

Pour rappel, la championne de 26 ans est la première femme à avoir été sacrée sulky d’or (en 2022) en Belgique en devançant ses homologues masculins et totalise plus de 800 victoires.

”Les participants s’affronteront dans un total de 20 courses, soit 5 par étape, avec un système de points qui est déterminé par ordre d’arrivée”, précise Achille Cassart.

Plusieurs animations en lien avec le domaine du sport hippique se tiendront en marge de cet événement qui n’est pas dévolu qu’aux connaisseurs mais bien au grand public également.

Ce n’est pas tout. Mercredi toujours, l’hippodrome de Wallonie accueillera la première étape du Tour européen du Trotteur Français. Créé en 2007, cet événement fait peau neuve en 2023 et revient sous un tout nouveau format. Le circuit est désormais composé de 5 courses qualificatives et d’une grande finale réservée aux chevaux de race Trotteur Français. Les épreuves sont disputées dans cinq pays différents. L’hippodrome de Wallonie organisera non seulement la première étape mais aussi la finale qui se déroulera le 22 octobre.

En attendant, rendez-vous ce mercredi à partir de 17h45. L’entrée est fixée à 7 € (gratuit pour les enfants).