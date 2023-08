Le RAEC Mons se balade pour le premier match officiel de sa saison en Croky Cup (11-0): "Mais cela reste un match de préparation"

"On a pris le match très au sérieux comme je l’avais demandé, on a respecté l'adversaire, commente Dante Brogno. On a mis beaucoup de rythme d'entrée, on a eu la possession et on a joué simple avec un collectif. C'était agréable. Mais pour moi, cela reste un match de préparation comme celui à Tirlemont. Ce score et cette victoire, c'est toutefois bon pour la confiance individuelle."

S'il est difficile de tirer des enseignements d'une rencontre sans presqu'aucune résistance, le coach a pourtant pu prendre des notes. Notamment sur le duo inédit en attaque, reléguant Cardon sur le banc.

"Je voulais voir l'association Kumbi-Rousseau devant. Ces trois dernières semaines, malgré les tournantes, je n'avais pas encore pu les associer. Ils présentent de la profondeur là où Cardon est plus un finisseur dans le rectangle. Jérémy et Léandro sont jeunes et dynamiques et ça marque aussi."

Avec la progression de Kone dans sa convalescence et des joueurs, potentiellement titulaires, en tribunes (Wuillot, Thissen, Da Silva accompagnant Maes et le 3e gardien), le staff risque d'avoir un problème de luxe le jour où tout le monde sera prêt.

"Je préfère cette situation que l'inverse comme on a pu le vivre lors de la défunte saison. Pour ce week-end, certains joueurs étaient un peu plus prêts que les autres mais ceux qui n'ont pas joué savent que quand on aura besoin d'eux, ils devront le faire avec une bonne mentalité et en étant prêts. Cette concurrence, c'est aussi ce qui a poussé Bachy à rejoindre Flénu. On ne pouvait pas lui assurer du temps de jeu vu la concurrence."