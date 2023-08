Après Charleroi et Anderlecht, Mons accueille la RAAL pour une affiche aux souvenirs de D1 : "On s’inspire de ce qu’il se fait autour de nous"

Anciennement rivaux, les deux clubs n’évoluent plus dans la même division mais des similarités jalonnent leur historique. Ils ont connu tous les deux un destin funeste avant de voir des amoureux de leur matricule remettre leur blason sur les rails. Les deux entités ont aussi la chance d’évoluer dans des stades au passé de D1 même si le Tondreau tarde à retrouver sa première jeunesse.

Une renaissance pour les deux clubs

Grosse machine en coulisses, la RAAL montre la voie depuis 2017 et n’a jamais caché ses ambitions de remonter en D1. Avec un logo et un matricule différents de la RAAL historique, la direction actuelle veut faire du club un exemple de gestion en Belgique et ne manque pas de projets (comme le stade) pour en faire une locomotive sportive.

À Mons, on a repris le logo du RAEC historique en 2020 et on a conservé le matricule de Quévy. Avec une structure plus modeste, les Dragons ne se fixent pour l’instant que la N1 comme échéance sportive.

”Évidemment, qu’on a des ambitions pour aller plus haut mais nous voulons y aller étape par étape, affirme Bernard Courcelles, le directeur général du RAEC Mons. Toute l’énergie qu’on met actuellement, c’est pour la N1. On a envie de construire quelque chose. On a les yeux tournés vers la D1B mais on ne veut pas fanfaronner. On doit travailler intelligemment. On a encore beaucoup de choses à faire. Si on atteint la N1 l’année prochaine, on pourra imaginer l’étape suivante dans une paire d’années.”

Même si les Dragons semblent armés pour atteindre leurs objectifs, ils restent attentifs de ce que les voisins font. “On s’inspire de tout ce qu’il se passe autour de nous évidemment, confirme le directeur général. Et la RAAL construit un très beau projet. Les deux clubs étaient rivaux par le passé, cet amical prend aujourd’hui tout son sens.”

Imaginé lors du transfert de Thomas Vanhecke des Loups vers les Dragons, le rendez-vous devrait de nouveau attirer du monde au Tondreau. Les Montois espèrent atteindre la barre des 1500 personnes.