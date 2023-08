Mons - RAAL: après 20 ans à jouer ensemble, Thomas Vanhecke et Louka Franco seront adversaires pour la première fois: "Ce sera particulier évidemment"

À lire aussi

Pour ce dernier, ce match amical sea particulier puisqu'il sera adversaire de son meilleur pote, Louka Franco. Les deux Carolos de 26 ans n'avaient jamais été séparés depuis les U6 au Sporting de Charleroi. Jusqu'à la décision de Thomas de rejoindre les Dragons cet été. Une situation inédite que les inséparables ont dû appréhender. On les a réunis pour une interview entre adversaires même si leur amitié dépassera cette rivalité d'un jour.

C'est vraiment la première fois que vous allez vous affronter?

Louka: "En fait, samedi, en Coupe (NdlR: 11-0 contre Bierbeek), Thomas a joué pour la première fois un match officiel sans moi!"

Thomas : "On a déjà joué l'un contre l'autre mais c'était à un entrainement en U17 à Charleroi. Ca a bien failli être la fin de carrière de Louka. Il y avait de la boue ce jour-là."

Louka: "C'était un duel, en un contre un, même pas une opposition je me souviens. Si je ne saute pas, ma jambe est brisée!"

Ne pas avoir commencé la saison ensemble ne vous a pas trop perturbé?

Thomas: "C'était spécial. Après, on prend l’habitude avec les matchs amicaux évidemment mais c'est clair que lors des premiers matchs, c'était compliqué. Je contrôlais, je regardais et je me disais: 'Ah, il y a un trou' (rires). On avait nos automatismes. Je savais toujours où il était. Mais ce sont des automatismes à créer à Mons, c'est tout."

Louka: "C'était bizarre au premier entrainement. Quand tu arrives dans le vestiaire et tu vois qu'il n'est plus à côté. Après, sur le terrain, comme il a été blessé deux mois, j'ai pu prendre mes marques sans lui (rires). Et puis, on s'appelle souvent même si notre but était de continuer à jouer ensemble. Sur le terrain, je sens qu'il n'est pas là. Quand je vois l'intensité et son jeu musclé, je me dis: 'Ah c'est du Thomas!' Je trouve qu'il serait mieux avec moi mais je sais qu'il doit prendre son pied à Mons, il doit faire une terrible saison et puis, je viendrai le voir!"

Vous n'allez pas lever le pied? Vous serez théoriquement dans la même zone sur le terrain!

Louka : "C’est normal quand même d'y aller!"

Thomas : "Faut savoir aussi que je suis assez maladroit (sourires)".

Louka : "C'est vrai. Je ne compte plus les bleus à cause de lui (rires). En tout cas, ce mercredi, je ne vois pas Thomas lever le pied face à nous mais il ne blessera personne non plus."

Thomas: "Je connais Louka. Il suffit que j'arrive vite et il me laissera le ballon (rires)."

Louka: "Avec lui, j'ai l'habitude aussi. Je sais que je dois juste pousser la balle sur un côté pour l'éviter (rires)."

Vous êtes impatients de jouer ce match? Ou cela reste une préparation?

Ensemble : "Ca reste un match de préparation évidemment."

Thomas : "Après d’office, jouer contre la RAAL, affronter d'anciens équipiers, c’est particulier. Mais ça vaut moins qu’un match officiel, championnat ou Coupe."