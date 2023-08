Mais même si l’affiche était amicale, on a plutôt eu l’impression d’assister à un match à enjeux capital pour la suite de la saison avec des duels, des jaunes et même deux exclusions ! Un vrai derby !

Dans un stade Tondreau bien rempli, la meute a pris le dessus sur les Dragons mais avec une fameuse tournante dans l’équipe de Dante Brogno. Là où on a senti une équipe louviéroise déjà plus à la recherche d’une stabilité et d’automatismes même si Taquin a effectué plusieurs changements en fin de partie.

Brogno et Taquin. ©Ferriol

Avant de se rendre à Wanze-Bas-Oha pour la Croky Cup, le coach a pu peaufiner les détails et a de nouveau donné du temps de jeu à Owen Maes. Le joueur de Sedan s’entraîne avec les Loups depuis quelques semaines mais attend le verdict concernant l’avenir du club pour savoir où son futur se dessinera.

Du côté montois, les nombreux changements effectués avant la rencontre et au fil du match n’ont pas permis aux Dragons de vraiment tenir le rythme face à une équipe qui va jouer les premiers rôles en N1. On les a aussi sentis éprouvés une fois l’heure de jeu passée.

Les deux kops de supporters ont mis de l'ambiance. ©Ferriol

Un dispositif peut-être excessif

Mais avec ces affiches contre Charleroi, Anderlecht ou la RAAL c’est la police qui a surtout pu se tester avant le début de la saison même si on a trouvé le dispositif un peu exagéré pour un match amical entre deux clubs distants d’à peine 20 km. Si évidemment, il vaut toujours mieux prévenir que de comptabiliser les dégâts par après, cette organisation en a refroidi plus d’un et a même fait retarder le match d’une dizaine de minutes. Ce qui n’a pas empêché toutefois les deux kops de profiter de la soirée.