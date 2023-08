RAEC Mons - RAAL La Louvière: Nos images du match

"On a pris quatre buts sur phases arrêtées, ce sont des situations que l’on travaille, souffle le coach montois. La RAAL a peut-être bien joué le coup mais nous, on n’était pas assez présent sur les deuxièmes ballons. Cela facilite alors le travail de l’adversaire. Ces buts sur phases arrêtées, c’est frustrant. C’était évitable si certains garçons avaient fait leur job et n’avaient pas été passifs. S’ils n’ont pas perdu de points, ils n’en ont pas vraiment gagné. Avant d’aller à Tienen, notre 10e match de préparation, on pourra tirer des enseignements. Mais c’est aussi pour ça qu’on a eu des adversaires de très bons calibres.”

Avec une grosse tournante dans l’équipe pour permettre à certains de se remettre d’éventuels petits bobos et à d’autres de se mettre à niveau avant le début des grosses échéances, les Dragons ont surtout manqué de mordant face à une équipe louviéroise qui voudra jouer la montée de N1 vers la D1B au terme de la saison.

”La RAAL est évidemment une belle équipe mais on les a laissés trop jouer. C’était un match engagé, c’est clair mais on a vraiment manqué de virilité en première période. Je n’aime pas qu’on se laisse marcher dessus.”