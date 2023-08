Le RAEC Mons à Tienen pour forcer l’exploit en Croky Cup : “C’est un long déplacement, on sait que ce sera compliqué”

”J’ai prévenu dans le vestiaire que c’était une bonne pique de rappel, lance Sandro Cardaro. Ça va vraiment nous faire du bien.”

Tirlemont, c’est la même division que la RAAL. Un adversaire donc coriace contre qui les Montois de Dante Brogno ne comptent pas répéter les mêmes erreurs que mercredi.

guillement "Dimanche, il faudra montrer plus de grinta."

”On a une bonne équipe, je suis convaincu qu’on peut leur faire mal, s’encourage le capitaine montois. Il est évident que la mentalité devra être différente que celle qu’on a eue mercredi en première période. On n’était pas assez durs dans les duels, au contraire de la RAAL qui était bien présente dans les duels. Ils étaient agressifs et au ballon, ils jouaient vite. On devra apprendre de ce match et proposer autre chose à Tienen dimanche. Clairement, pour moi, ce qu’on a montré mercredi contre La Louvière, ce n’était pas notre vrai visage.”

Le discours du capitaine sera le même que celui de Dante Brogno, le coach n’ayant pas vraiment apprécié d’avoir presque déroulé le tapis rouge aux voisins louviérois. “Il faudra avoir plus de grinta dès le début du match et rentrer directement dans notre match. Comme on l’a déjà fait. Avec une autre mentalité, on aurait pu faire autre chose mercredi.”

Et puis, la magie de la Coupe de Belgique pourrait aussi intervenir. Tienen entamera officiellement sa saison dimanche et espère poursuivre aussi l’aventure. “Ce sera un long déplacement. Il faudra surtout bien entrer directement dans la rencontre, souffle le capitaine. On aimerait bien aller le plus loin possible en Coupe et prendre les matchs. Si on peut tirer un gros à un moment, on ne va pas se priver. Je sais qu’on a de l’expérience pour leur faire mal.”