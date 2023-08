Aux tirs au but, le RAEC Mons vient à bout de Tienen (N1) et continue en Croky Cup

Une qualification acquise aux tirs au but après avoir pourtant mené en deuxième période 1-2 via un but de Kumbi à dix minutes du temps réglementaire (Lefranc avait égalisé à 1-1 en première mi-temps). Mais les Tirlemontois ont eu le sursaut qu’il fallait au bon moment pour égaliser et forcer les prolongations.

Durant ces trente minutes, aucune véritable occasion n’est vraiment venu faire vibrer le stade local. C’est donc aux tirs au but que les deux équipes ont dû se départager et à ce petit jeu, les nerfs ont été bien mieux maitrisé dans le camp des visiteurs avec notamment un arrêt de Maxime Vandermeulen, titularisé à nouveau en Croky Cup (après le 11-0 contre Bierbeek). C’est finalement l’inévitable David Cardon qui a offert la qualification devant une centaine de supporters montois venus encourager leurs couleurs pour l’occasion.

”C’était un match équilibré, nous souffle-t-on du côté de la direction montoise. C’était un tout autre contexte évidemment que celui de la RAAL mercredi. Il n’y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent mais la chaleur a aussi évidemment pesé sur les organismes. Je crois que l’issue du match devait se décider aux tirs au but.”

Qualifié pour la suite de la compétition, le groupe de Dante Brogno (qui avait mis Cordaro, Durieux et Cardon sur le banc pour entamer la rencontre) va voir son programme adapté. L’entame de championnat en D2ACFF à Hamoir va, de son côté, être déplacée au mercredi 30 août. “Le mot d’ordre sera désormais la récupération après cette débauche d’énergie.”

Au prochain tour, les Montois affronteront Alost qui s’est débarrassé de Diegem (3-2).