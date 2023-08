Eh bien non, bien que réduits à dix à l’entame du dernier quart d’heure, les Dragons ont su faire le gros dos et préserver jusqu’à la 96e (temps additionnel compris) l’avance prise sur penalty en tout début de reprise.

Face à une D2 de l’aile flamande, la Renaissance a donc en quelque sorte réussi son examen d’entrée, confortée qu’elle sera en montant dans le car pour Hamoir mercredi prochain.

Après un bain d’euphorie avec les supporters, Dante Brogno ne cachait pas son bonheur : “Tant avec Charleroi qu’avec Liège, je n’ai jamais perdu ici. Ceci dit, nous avions déjà hérité des meilleures occasions avant la pause mais il manquait de la justesse dans le dernier geste. J’ai alors effectué un triple changement pour apporter de la fraîcheur. Est alors survenue cette exclusion que je ne peux admettre. Il faut savoir être plus maître de ses nerfs. Mais tout est bien qui finit bien. Nous nous sommes montrés solides dans tous les secteurs de jeu et nous allons pouvoir enchaîner les échéances avec confiance. Pour info, j’avais annulé un match amical contre Alost, dans l’éventualité d’en découdre avec lui en Coupe. J’ai bien fait (sourire). ”

Si le roseau montois a plié mais n’a jamais rompu, on le doit à Kevin De Wolf, auteur de plusieurs réflexes étourdissants : “J’ai juste fait mon boulot, nous dira-t-il. Le match ? Plutôt fermé en première période et par la suite, notre noyau étoffé et de qualité a sorti le grand jeu. Quant à moi, tout le monde me connaît, je continuerai à bosser pour le bien du club. ”

Le technique

ALOST : Schelfhout ; F. Geenens, De Backer, Race (76e J. Geenens), De Vriendt, Fabris (76e Burssens), C. Dekuyper, De Coninck, Straetman, M. Dekuyper, Van Den Eynde.

MONS : De Wolf ; Kakudji, Da Silva, Dupire, Thissen, Deschryver (46e Perreira), Cordaro (46e Lefranc), Rousseau, Durieux, Ntalu, Cardon (80e Lufira).

Arbitre : M. Bellon.

Avertissements : Straetman, F. Geenens, Thissen, M. Dekuyper, Burssens.

Exclusion : 69e Durieux (directe).

Le but : 47e Cardon sur penalty (0-1).