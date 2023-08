Said Lamara n’est plus le coach d’Hornu !

Le RLC Hornu semblait reparti du bon pied avec un tout nouveau groupe et la victoire en coupe de Belgique face à Naast avait laissé entrevoir une belle ambiance, mais en coulisses, il en allait visiblement autrement puisque Said Lamara et le club se séparent suite à des divergences de vues. "Samedi déjà, avant le match contre Gosselies, j’avais dit que je stoppais", indique Said Lamara.