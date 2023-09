Elimination du RAEC Mons en Croky Cup par une équipe de D1B en fin de prolongations: entre fierté et déception chez les Dragons

”Le premier sentiment, c’est fierté, lance Dante Brogno. Et après vient la déception. On n’a pas eu de chance avec ce but si tard et nos occasions qu’on n’a pas mises au fond.”

Sur le terrain, si, évidemment, Dender a monopolisé le ballon, il n’a pas montré forcément le visage d’une équipe évoluant deux échelons plus haut. Delbergue, Durieux, Kumbi, Da Silva ont alerté Julien Devriendt qui a dû se détendre plusieurs fois pour éviter une élimination humiliante. Dans l’autre sens, De Wolf n’a pas passé une journée tranquille mais il avait réussi à tout repousser jusque-là.

"Ça fait mal car en termes d’engagement, on aurait mérité mieux."

”Je n’ai même pas plongé sur le but, souffle le gardien. Ça n’aurait pas servi à grand-chose vu la manière dont il a croisé. Ça fait mal car en termes d’engagement, on aurait mérité mieux. On a joué 120 minutes à fond, avec le cœur. On peut être fier d’avoir fait douter cette équipe. De mon côté, j’ai fait mon boulot. On m’avait demandé de jouer un cran plus haut car on savait qu’ils allaient essayer de partir dans le dos des défenseurs.”

Une tactique adaptée

Si l’écart de divisions ne s’est pas remarqué sur le terrain, c’est grâce au coup tactique joué par Dante Brogno. Un trio de titulaires (Cardon, Kumbi, Cordaro) sur le banc et un dispositif volontairement bas. “On devait les attendre. Il fallait casser le jeu et on a pu les mettre dans les mauvaises dispositions, embraie De Wolf qui aurait tant aimé être l’homme du match aux tirs au but. Je n’ai pas de trucs pour les tirs au but, c’est au feeling mais j’étais déjà préparé dans ma tête. Je savais où je plongerai pour commencer, quel que soit le tireur.”

Malgré la défaite, le coach ne pouvait pas cacher sa satisfaction d’avoir presque créé la surprise. “Avec un peu de chances, on aurait pu y arriver, ils ont été héroïques. On a eu des opportunités quand ils venaient s’empaler sur notre défense. On a mis en pratique le plan avec un banc, ça tient la route. C’est gai de voir les joueurs adhérer à ces changements car finalement, ils voient que ça fonctionne. En tout cas, moi, je savais que ça allait fonctionner. On est déçu mais le parcours reste très beau ! On a éliminé notamment Tirlemont aux tirs au but.”

Une fois le match terminé, le mot d’ordre, c’était récupération vu la chaleur et les prolongations ! Mercredi, se profile déjà un déplacement à la REAL en championnat. Ce qui était déjà important est désormais la seule priorité au programme des Montois. “On n’a plus que le championnat sur lequel se concentrer, prévient le gardien. On a voulu donner du rêve aux spectateurs avec D1A et ça aurait été aussi une belle recette pour le club. On voulait revivre l’ambiance du match du titre il y a quelques mois. On fera tout pour remettre ça dans quelques mois même si on n’est qu’au début du championnat et qu’il faut voir match par match. Et puis, entendre le public nous applaudir comme ça, c’est une belle récompense pour nous.”